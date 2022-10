Kvinne overfalt og voldtatt i Oslo sentrum

Hendelsen skjedde i Tollbugata i Oslo og politiet fikk melding om saken klokken 22.20. Politiet var fortsatt på stedet klokken 1.30.

– Vi søker etter gjerningsmannen, men ingen er pågrepet, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB. Han ønsker ikke å si så mye mer om saken.

Etter en voldtektsbølge i 2011 lagde Oslo-politiet nye retningslinjer for at færre anmeldte overfallsvoldtekter skulle bli omtalt i mediene. En rapport påviste at økningen i voldtektsanmeldelser var sterkt forbundet med antall presseoppslag.

– Tidligere gikk vi ut med mange saker, men det skapte en voldsom frykt. Det ble skapt et mediebilde av at det var veldig mange voldtekter hele tiden, sa leder for avsnitt for seksualforbrytelser, Kari-Janne Lid, til VG i 2016.

Praksisen som fortsatt gjelder i Oslo-politiet, er at det kun opplyses om voldtekter om publikum kan bidra til oppklaring, om politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen eller om mediene har fanget opp hendelsen på annet vis.