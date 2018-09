Kvinne kjøpte falske Louis Vuitton-vesker: Må betale 37.500 kroner

Har du lurt på hva du risikerer om du kjøper piratkopierte varer? En fersk avgjørelse i Oslo tingrett kan gi noen svar, i alle fall om du driver med næringsvirksomhet.

Kvinnen, som er bosatt i Norge, kjøpte kopier av tre vesker og tre lommebøker av luksusmerket Louis Vuitton, og fikk varene sendt til Norge fra Dubai. Varene ble imidlertid stoppet av tollerne på Gardermoen i april.

EKTE: Ifølge dommen fra Oslo tingrett kjøpte kvinnen en piratkopiert versjon av vesken på bildet, Louis Vuitton «Damier Ebène». Vesken, når den er ekte, har en verdi på om lag 3500 kroner. Foto: Louis Vuitton / Presse

Louis Vuitton anslår selv at prisen for de tre lommebøkene og veskene, når de er ekte, er om lag 40.000 norske kroner. Oslo tingrett slår i dommen fast at kvinnen må betale erstatning (20.000 kroner) og sakskostnader (18.750 kroner) kroner til Louis Vuitton Malletier S.A for varemerkeinngrep.

Lov til eget bruk

I utgangspunktet er det lov å innføre piratkopierte varer til Norge etter norsk lov, så lenge det er til privat bruk (se faktaboks).

Kvinnen skrev i et brev til retten at hun hadde kjøpt de tre veskene og lommebøkene til sine døtre og en av døtrenes venninner, til bruk i forbindelse med skolestart.

Oslo tingrett trodde imidlertid ikke kvinnen, og viser til at pakken med de falske luksusproduktene var adressert til en butikk registrert på kvinnens enkeltmannsforetak.

Lovlig eller ulovlig import av piratkopierte varer? Ekspandér faktaboks Kjøp og import av piratkopierte varer til privat bruk er i utgangspunktet lov i Norge.

Hovedskillet mellom lovlig og ulovlig befatning med kopivarer går mellom de handlingene som skjer i næringsvirksomhet, og de som skjer til private formål.

Hvor grensen går mellom private formål og næringsvirksomhet beror på en helhetsvurdering av det enkelte tilfellet.

Som et eksempel kan man kjøpe et par uekte Ray Ban-briller, en lommebok eller en stol til deg selv, uten at det bryter med norsk lov.

Samtidig kan man likevel risikere bot for kjøp av en falsk veske eller solbrille i utlandet, på grunn av landets nasjonale lover.

Italia og Frankrike er eksempler på land der man kan få en bot på opptil 10.000 euro for kjøp av et enkeltsttående, piratkopiert produkt.

Nettsiden Velgekte.no, et samarbeid mellom Patentstyret, Tolletaten og Kulturdepartementet, gir mer informasjon om hvordan man kan unngå piratkopierte varer. Kilde: Velgekte.no/Patentstyret

– Kan være farlige og skadelige

Ifølge tall fra Tolldirektoratet har norske tollere beslaglagt og destruert over 60.558 privatkopierte varer til og med august i år. Disse varene har samlet sett en verdi på over 11 millioner kroner.

Elisabeth Cathrine Nettum, seniorrådgiver i Tolletaten, sier det jobbes med en regelendring som vil gjøre det enklere å stoppe mindre pakker i tollen. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Verdien på varene er beregnet ut fra verdien på en ekte vare, etter en beregningsmåte hentet fra EU.

I fjor ble det destruert 42.538 falske varer, til en verdi av litt over 13 millioner kroner.

Elisabeth C. Nettum, seniorrådgiver i Tolldirektoratet, sier økningen i antall destruerte varer kan forklares med en dobling i beslag av piratkopierte deler til mobiltelefoner. En stor andel av beslagene gjelder såkalte «PopSockets», som man fester til telefonen.

– Det er også falske ladere, skjermer og deksler. Disse produktene har ofte manglende eller falsk CE-merking, og er derfor potensielt skadelige og brannfarlige.

Jobber med innstramming Ekspandér faktaboks Tolldirektoratet opplyser at man nå er i dialog med Finansdepartementet for å få til en endring av dagens regelverk i løpet av 2019. Nettum forklarer at regelendringen ikke vil påvirke dagens straffenivå for kjøp av piratkopierte varer. Hensikten er å gi tollerne mulighet til å stoppe og destruere flere piratkopierte varer, også småsendinger til privatpersoner. – Det er en kjensgjerning at det er enkelt å bestille falske varer på internett, og mange norske forbrukere blir lurt hver eneste dag. Privatpersoner kjøper varer på internett som de kanskje ikke er klar over er piratkopier, og kommer i besittelse av potensielt farlige og skadelige produkter, sier Nettum.

Ifølge Tolldirektoratet har antallet beslaglagte piratkopierte varer vært høyere i år, enn i fjor. Noe av årsaken er en økning i beslaglagt «PopSockets», som festes til mobiltelefonen. Foto: Tolldirektoratet / NRK

– Støtte til terror

En undersøkelse gjort av Tolletaten og Patentstyret viser at én av tre nordmenn handler piratkopierte varer, de fleste mens de er på ferie i utlandet.

Otto Scharff i Patentstyret advarer norske forbrukere mot å kjøpe slike produkter.

Otto Scharff i Patentstyret sier undersøkelser viser at mange er klar over at de kjøper piratkopierte varer, men ikke bryr seg. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Inntektene fra det å selge piratkopierte varer kan gå til å finansiere kriminell virksomhet, som støtte til terrororganisasjoner, sier Scharff.

En rapport fra den franske organisasjonen UNIFAB slo i fjor fast at brødrene som sto bak terrorangrepet mot Charlie Hebdo i Paris i 2015, i hovedsak levde å av å selge privatkopierte varer.

Advokatfullmektig Martha N. Borge i Oslo patentkontor, deler Scharffs bekymring.

– Man vet ikke hvor pengene går hen. Man vet at mange terrororganisasjoner rundt om i verden finansieres av salg av falske varer. I tillegg kan det være helsefarlige sider ved det å kjøpe falske legemidler, sier Borge.

Borge førte den ferske saken mot Louis Vuitton i retten. Hun påpeker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Disse merkevarene leter tollerne etter Ekspandér faktaboks Tolletaten får formidlet kjennelser fra Oslo tingrett som pålegger Tolletaten å avdekke og holde tilbake varer som er i strid med immaterialrettigheter (piratkopier). Her er utvalg varemerker omfattet av aktive kjennelser i tingretten per 6. september 2018: Adidas/Reebok

Botox

Apple

Asics

Audi

BMW

Burberry

Canada Goose

Canon Kabushiki Kaisha

Caterpillar

Coca Cola

Converse

Diesel

Porsche

Kinder/Nutella/Tic Tac/Rocher

Giorgio Armani

Gopro

Guccio Gucci

Harley-Davidson

Hyundai

Land Rover

KIA

Louis Vuitton

Michael Kors

Nintendo/Nintendo Wii/Nintendo DS

Nokia

Panasonic

Peak Performance

PUMA

RED BULL

Fleshlight

Tag Heuer

Lee

The Polo/Lauren

Tommy Hilfiger

VW (Volkswagen)

Gore-Tex

Wrangler

YSL og Yves Saint Laurent Kilde: Tolldirektoratet

Risikerer bot i utlandet

Til tross for at det etter norsk lov er å tillatt å innføre privatkopierte varer til Norge som privatpersoner, risikerer man likevel saftige bøter i flere EU-land for besittelse og kjøp.

Frankrike, Italia og Danmark er eksempler på land som har et langt strengere lovverk enn i Norge.

– Det er eksempler i Europa på at enkelte har fått opptil 10.000 euro i bot, bare for å være i besittelse av en privatkopiert vare, sier Scharff.

Louis Vuitton er ett av 84 selskaper (se faktaboks over) som har fått rettens medhold i at norske tollere avsløre import av falske varer med deres varemerker.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med kvinnen som importerte Louis Vuitton-produktene. Dommen fra Oslo rettskraftig er ikke rettskraftig, ettersom ankefristen ikke har utløpt.