Kvinne funnet død i Lørenskog - en person pågrepet

Torsdag ettermiddag ble en kvinne funnet død i en bolig på Lørenskog. Politiet anså dødsfallet som mistenkelig.

– På bakgrunn av etterforskningen som ble gjennomført i går kveld og i natt, blant annet krimtekniske og taktiske etterforskningsskritt, konkluderte vi med at vi stod ovenfor et drap. De samlede opplysningene gjorde at vi kunne pågripe og sikte en mann i 30-årene for dette, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

Mannen ble pågrepet på sitt bosted i Innlandet, med hjelp fra Innlandet politidistrikt. Pågripelsen foregikk uten dramatikk.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye sier mannen i 30-årene ble pågrepet i Innlandet i natt. Foto: Gunnar Bratthammer

Det skal være en relasjon mellom siktede og den drepte kvinnen. Politiet jobber med å avklare hva denne relasjonen er og hvilken tilknytning mannen har til Lørenskog.

Mannen sitter nå i arrest på Lillestrøm, og blir fremstilt for varetektsfengsling lørdag.

Politiet planlegger å avhøre siktede i løpet av dagen.

– Det er for tidlig å si noe om dødsårsaken. Det er noe vi jobber med å avklare, sier Reinholdt-Østbye.

Kvinnen er fremdeles ikke formelt identifisert, og skal sendes til obduksjon.

– Vi har nå en rekke oppgaver som skal løses i forbindelse med videre etterforskning, og alle ressursene vi har tilgjengelige er på saken. Vi jobber for fullt, sier politiinspektøren.