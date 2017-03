Kvinne – og familieforbundet kaller barnehageforslag «forkastelig»

Elisabeth Rusdal i Norges kvinne- og familieforbund. Foto: NRK / NRK

Mandag overleverte det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på den samlede støtten til barnefamilier sine forslag til barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Et flertall i utvalget foreslår blant annet å fjerne kontantstøtten for å finansiere gratis barnehage til alle barn. Barnetrygd skal bare gis de familiene som trenger det mest.

Elisabeth Rusdal er forbundsleder i Norges kvinne – og familieforbund. Hun reagerer kraftig på det hun mener er klare signaler fra utvalget om at småbarnsforeldre skal sende barna i barnehagen så tidlig som mulig.

– Man sender et signal om at staten er best til å ta ansvar for barn, og at foreldre ikke duger. Det er helt forkastelig, sier Rusdal.

Foreslår fleksible ordninger

Hun mener forslaget antyder at det å sende barn tidlig i barnehage, er den eneste veien å skape lykkelige familier på. Det stemmer ikke nødvendigvis, mener Rusdal, som foreslår mer fleksible løsninger.

– Foreldre er også bra for barn. Det går an å lage kombinasjoner, om man ikke bare bestemmer seg for at kontantstøtten skal bort. Man kan si at en eller to dager i barnehage, betyr avkorting i kontantstøtten på 20 eller 40 prosent.

– Da lager man fleksible ordninger, og vi sikrer kanskje også at innvandrerkvinner bruker barnehage og kommer inn i yrkeslivet, mener forbundslederen i Norges kvinne – og familieforbund.

I en kronikk på NRK Ytring skriver utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter blant annet at barnehager er «navet i småbarnsfamilienes organisering av hverdagslivet». Ellingsæter hevder også at gratis barnehage skal gjøre det «mer lønnsomt for småbarnsforeldre å jobbe».

Stine Arneberg, her med datteren Selma, mener regjeringens forslag sender feil signaler til småbarnsforeldre. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Statens behov har kommet først

En av småbarnsforeldrene som ikke er enig i utvalgets virkemidler, er Stine Arneberg, som bor på Nordstrand i Oslo.

– Jeg synes det er et forslag som kommer til å bidra til at mange sender små barn i barnehage, enda tidligere enn det vi gjør i dag. Jeg tror ikke nødvendigvis det er til det beste for barnet.

Arneberg (35) var hjemme med sine to eldste barn til de var tre år gamle. Yngstemann er i dag to år, og mor er så smått i gang med å jobbe igjen.

– Man sender signaler om at man bør ta imot barnehageplassen når man får den. I det man fikk lovfestet plass for ettåringer, så har også andelen ettåringer i barnehager økt. Man kan si at man velger å gjøre det, men det er et visst press i det, mener Arneberg

Hun er også kritisk til sammensetningen av utvalget.

– Utvalget består ikke av et panel med eksperter på barn. Det burde det ha gjort, om man skulle ha satt barns behov fremst. Her tror jeg statens behov for å få mødrene fortest mulig tilbake i arbeid har kommet først, sier Arneberg.