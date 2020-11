Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere ganger har beboere blitt smittet av pleiere eller andre ansatte på sykehjem. Ved enkelte tilfeller har dessuten pleiere smittet eldre på flere institusjoner, siden de har jobbet ulike steder. Nå tar kommunene grep.

– Vi mener at ansatte som jobber flere steder er en del av problemet, sier kommunaldirektør for velferd i Bærum, Kristin Nilsen. I kommunen er det nå et smitteutbrudd ved flere sykehjem.

På Stabekk og Solvik sykehjem er det innført besøksforbud etter at over 20 beboere har fått påvist korona de siste dagene. To beboere har dødd av korona ved det privatdrevne Gullhaug sykehjem.

– Det er klart det er utfordrende hvis en hjelpepleier jobber 40 prosent et sted, 40 prosent et annet, og i tillegg til tar tilkallingsvakter, sier Nilsen.

Hun presiserer at de ennå ikke kjenner smittekilden. Likevel strammer Bærum inn på vikarbruken.

Blant annet ser de på muligheten til å kompensere for inntektstap hvis helsearbeidere ikke tar tilkallingsvakter ved andre sykehjem. Kommunen vil også øke stillingsbrøkene ved sykehjemmene.

– Dette er en kjempestor jobb og vil være svært kostnadskrevende. Vi har allerede gjort noen endringer på stillingsprosenten, sier hun.

Stabæktunet bo- og behandlingssenter har stengt dørene for besøkende etter at 14 beboere har fått påvist smitte.

Ni døde i Eidsvoll

Eidsvoll kommune fikk tirsdag ettermiddag melding om nok et dødsfall ved Villa Skaar Valstad. Dermed er totalt ni beboere ved sykehjemmet døde av covid-19.

Kommunen har bedt ledelsen ved sykehjemmet å vurdere vikarbruken for å minske risikoen for kryssmitte. Blant annet forsøker man å dele vikarene mellom sykehjemmene.

– På den måten trenger ikke ansatte jobbe på ulike institusjoner, sier nestleder i Fagforbundet i Eidsvoll, Gøril Tidem. Hun mener mye ville ha vært løst hvis flere fikk større stillingsbrøk.

Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen har tidligere ment at sykehjemsansatte ikke bør ha flere arbeidsplasser i en pandemi, men at de ikke har juridisk grunnlag for å hindre folk i å ha flere arbeidsgivere.

– Problemet er at folk har deltidsstillinger og er avhengig av mer enn en jobb for å ha en lønn å jobbe av, sier nestleder i Fagforbundet i Eidsvoll, sier Tidem.

Kommuneoverlegen mener nærmere 100 smittetilfeller kan knyttes til utbruddet på Villa Skaar.

Sju av åtte ble smittet

Også Modum kommune i Viken fylke strammer inn mulighetene til å jobbe på tvers av avdelinger og sykehjem.

Ved Modumheimen ble sju av åtte beboere på en avdeling smittet, og en døde for en uke siden. Også seks ansatte ved avdelingen ble syke.

– Vi bruker nå vikarmidler til å øke stillingsprosenten først og fremst for hjelpepleiere og helsefagarbeidere, sier virksomhetsleder for institusjonstjenesten i kommunen, Birte Sætrang. Hun tror de nye turnusene kan være på plass allerede om to uker.

– Dette er et midlertidig tiltak, sier hun.

Krever varige endringer

– Heltidsstillinger er livsviktig nå, men det er det også i en vanlig influensasesong, sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet. De organiserer helsefagarbeidere og hjelpepleiere.

Fagforbundet har laget en oversikt over hvor mange heltids- og deltidsstillinger som har blitt utlyst for helsefagarbeidere i kommune-Norge.

Av den går det frem at det er flere utlyste stillinger på under 20 prosent enn på 100 prosent. De private aktørene er ikke regnet med.

HELTID: Fagforbundets leder Mette Nord mener liv kan reddes hvis flere jobber heltid. Foto: Vidar Ruud / NTB

Fra mars, da Norge ble stengt ned, og til oktober ble det lyst ut 6300 stillinger for helsefagarbeidere. 850 av dem var heltidsstillinger, dvs. 13,5 prosent.

– Deltidskrisa går på helsa og livet løs, sier Nord.

Modum kommune lyste ut åtte stillinger fra mars til oktober. Ingen var dem var heltidsjobber. Birte Sætrang i Modum mener likevel at de har en heltidskultur.

– Vi har økt stillingsbrøken til de ansatte jevnt og trutt. Det er noe vi jobber kontinuerlig med. Men fortsatt jobber mange ufrivillig deltid, innrømmer hun.