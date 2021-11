I en alder av 18 år oppfylte Victor Høy Ree-Lindstad (24) sin store drøm.

Bli bussjåfør.

Med god utsikt over Oslofjorden kjører han buss på Nesodden. Verdens beste sted å jobbe, forteller han.

Nå er han redd et endra reisemønster gjør at han kan miste jobben.

– Busshjertet blør litt. Vi ønsker å kjøre buss for alle. Det er mange barn og eldre som ikke har muligheten til å kjøre bil. Blir det gjennomført kutt kan det sette hele tilbudet tilbake i mange tiår, forteller Ree-Lindstad.

Victor Høy Ree-Lindstad har vært fast bestemt på å bli bussjåfør siden han var konfirmant. Foto: Torgeir Knutsen

Nedgang

NRK har vært i kontakt med selskapene som har ansvaret for kollektivtransporten Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo-området. De er enstemmige.

De har alle merket en betydelig nedgang i reiseaktivitet. Kutt i rutetilbudet kan være en løsningen for å ta igjen tapte penger for samtlige. Det kan bety oppsigelser for de ansatte.

Så mye har nedgangen vært fra nord til sør Ekspandér faktaboks Tromsø ligger 20-25 % under budsjetterte billettinntekter.

I Trøndelag og Trondheimsområdet ligger de rundt 20 prosent under normal trafikk.

I Stavanger og i hele Rogaland ligger man 12 prosent under normal trafikk.

Bergen har ikke oppgitt i tall, men sier til NRK at de også har nedgang som kan føre til redusert tilbud om inntektene uteblir.

I Oslo har reiseaktiviteten ligget mellom 30-20 prosent under normalen.

I Oslo og Viken sier Ruter at de har mulighet til å opprettholde dagens tilbud til april neste år.

– Vi kan ikke kjøre for penger vi ikke har. Dersom det ikke kommer mer finansiering, må vi gjennomføre kutt, og det er i Viken det er mest aktuelt. Disse beslutningene må tas allerede i desember i år, sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter.

Negativ spiral

– Vi nærmer oss et bikkepunkt for kollektivtransporten. Man må være varsom i hvordan man skal løse inntektsproblemet fremover, forteller Fredrik Alexander Gregersen.

Gregersen er forsker ved transportøkonomisk institutt (TØI). Gjennom pandemien har han sett på hvordan vi har endra reisevanene.

Det kan gi langsiktige konsekvenser, ifølge forskeren.

– Det man kan frykte, er at man vil havne i en ond spiral hvor man kutter i rutetilbudet for å spare penger. Det kan føre til at enda færre reise kollektivt på lengre sikt, forteller han.

Fredrik Alexander Gregersen er forsker ved TØI. Den siste tiden har han sett hvordan pandemien kan gi langsiktige skader for kollektivtransporten. Foto: Sigmund Rønsen Aarhaug / Sigmund Rønsen Aarhaug

– Største endringene på lang tid

Gregersen i TØI viser til at selv i perioder hvor koronatiltak har vært borte, så har mange passasjerer uteblitt fra kollektivtrafikken.

– Situasjonen vi er i nå, er alvorlig hvis kuttene blir gjennomført. Selv om det blant annet er kutt i linjer og strekninger hvor det reiser få passasjerer, så er det viktig for dem som bruker det, og viktig for dem som ikke har bil, sier forskeren.

– Hvis alle kuttene som nå diskuteres gjennomføres vil det være en av de største endringene i rutetilbud som har blitt gjennomført på lang tid. Så for selskapene og passasjerer er dette dramatisk, fortsetter han.

Redd for kollegene

Ved siden av å kjøre buss er Lindstad tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet. På vegne av seg selv og medarbeiderne har han sett at færre går om bord på bussen.

– Det verste som kan skje er at man kan miste jobben. Jeg er ung, og står i faresonen som alle andre. Jeg tenker særlig på mine kolleger også. Vi er redde for å miste jobben når selskapene må spare inn penger, forteller han.

Som bussjåfør har Ree-Lindstad vært i godt humør. Det vil han fortsatt være, men han innrømmer at bussjåførene er mer spente nå enn tidligere. Foto: Torgeir Knutsen

Bussjåfør i godt humør

På Nesodden har lunsjpraten forandra seg de siste månedene.

– Det blir snakka om situasjonen rundt bordet. Det er mange som er bekymra. Man må ta det på alvor, for vi kan miste jobben, og passasjerene får et dårligere tilbud. Det er det praten går i om dagen, forteller Ree-Lindstad.

– Det har versert rykter om at en bussjåfør alltid er i godt humør, er det fortsatt slik?

– En bussjåfører er alltid i godt humør, og vi vil alltid være i godt humør. Det er ingenting som er avgjort ennå. Eneste er at bussjåførene er mer spent nå enn tidligere, vi holder motet oppe for et bedre utfall utover nyåret, forteller Ree-Lindstad.

Ree-Lindstad kan måtte belage seg på mindre busskjøring om rutetilbudene blir redusert. Foto: Torgeir Knutsen

Ingen kompensasjon

Ruter skal den 17. desember ha et møte der de skal ta stilling til eventuelle rutekutt. Torsdag var byrådsleder i Oslo Raymond Johansen i et møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Der ble det diskutert hvorvidt Ruter, som kjører buss i Oslo og Viken, trenger mer støtte. Tidligere har det vært kjent at Kollektivselskapene ikke får det de mener er nødvendig kompensasjon for tapte inntekter under pandemien.

Kollektivtrafikkforeningen og andre kollektivaktører har bedt Samferdselsdepartementet om en omstillingspakke for et halvt år for å tilpasse seg den nye hverdagen etter koronapandemien.

– Vi trenger en overgangsperiode. Den siste måneden så man for seg å ha som en observasjonsperiode for Ruter, for å se hva som blir den nye normalen. Det har de sagt at de trenger et halvår på, men mener nå at de trenger et år på, sier byråden.