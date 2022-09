Kurdiske Alan (37) ble arrestert etter demonstrasjonen

Alan Xas (37) er en av dem som ble arrestert. Han sier til NRK at det er urettferdig at han ble arrestert for å demonstrere.

– Vi kurdere er en nasjon ingen støtter. Det er sterke følelser involvert. Vi synes ikke noe om at vi ble arrestert for å protestere. Vi ønsker kun å vise vår støtte for de som blir drept, sier Xas.

Han sier at Irans droneangrep i Nord-Irak er en av grunnene til at han deltok på demonstrasjonen utenfor ambassaden.

– Vi ønsker frihet og demokrati for vårt land. Folk er sinte på det iranske regimet.

Han hadde med en plakat med teksten «Kvinner, livet, frihet».

Flere demonstranter går løs på en bil foran døren til ambassaden. Etterpå vises demonstranter som roper kvinne, live og frihet. Til slutt, fredelige demonstranter som er truffet av politiets tåregass.

To lettere skadd

Rett før klokken 14.00 begynte demonstrantene å bli mer utagerende. Flere prøvde å ta seg inn i ambassadebygget. Noen begynte også å kaste stein mot ambassaden.

Politiet brukte tåregass for å få kontroll på demonstrantene. Minst to personer er lettere skadd etter å ha pustet inn tåregass.

Demonstranter blir arrestert utenfor Irans ambassade i Oslo.

85 personer ble arrestert. Ni av disse er pågrepet for skadeverk mot ambassadens område og/eller vold mot politiet.

Rundt klokken 19.00 ble Xas løslatt fra politistasjonen. Ifølge han var alle samlet i et stort rom. En og en skal ha blitt tatt ut for å snakke med politiet.

– De har pålagt oss å ikke gå nærmere enn 300 meter unna ambassaden i de neste 48 timene, sier Xas.

Alan Xas (i midten) etter at de ble løslatt.

Ny demonstrasjon

Det var også en demonstrasjon utenfor ambassaden klokken 17.00. Ifølge NRKs reporter på stedet gikk den rolig for seg.

Denne demonstrasjonen var varslet om i forkant, i motsetning til den som ble arrangert torsdag formiddag.

Lana Yar deltok på demonstrasjonen for å vise sin støtte til kurdere og iranere.

– Vi er her fordi vi er imot det iranske regimet. Folk har blitt undertrykt altfor lenge. Vi vil bli hørt, sier Yar.

– Det er synd at folk kastet stein og prøvde å ta seg inn i ambassaden, men det vi legger merke til, er at det var det som måtte til for at norsk media skulle ta opp denne saken. Dessverre.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med den iranske ambassaden.

Ni drept i iransk droneangrep

Minst ni mennesker ble onsdag drept i droneangrep etter at Iran startet en ny bombekampanje mot den iransk-kurdiske opposisjonsgruppa KDPI i Nord-Irak, melder AP.

Iranske myndigheter bekrefter at en «separatistgruppe i Nord-Irak» ble angrepet med «presisjonsmissiler» og såkalte selvmordsdroner.

Minst 32 personer ble skadd i angrepet mot en base i Koya, som er en by i regionen Kurdistan i Nord-Irak.

Det har vært tre angrep de siste fem dagene mot de kurdiske separatistgruppene i Nord-Irak, ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim.

Sterke reaksjoner

Forrige uke samlet flere hundre personer seg i Bergen og Oslo for å demonstrere for kvinner sine rettigheter i Iran.

Det har vært sterke internasjonale reaksjoner etter at minst 50 personer skal ha blitt drept i opptøyer i Iran den siste uken.

Amnesty International krever en internasjonal etterforskning i forbindelse med dødsfallene.

– Titalls personer, inkludert barn, har blitt drept så langt og flere hundre er skadet, sier generalsekretær Agnès Callamard i en uttalelse.

Demonstrasjonene brøt ut etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt for rundt to uker siden. Amini ble satt i varetekt fordi hun skal ha brukt hijaben sin feil.

Mani Avrin deltok på demonstrasjonen blant annet for å vise støtte til den kurdiske kvinnen Amini.

– Vårt folk, den kurdiske nasjonen, fordømmer den iranske staten; terrorstaten. Iran driver terror mot kurdiske frihetsforkjempere og bombarderer sivile. Det foregår en krig akkurat nå, sier Avrin.

– Alle kan angripe og undertrykke oss. Vi vil ha suverenitet og selvstendighet. Det eneste som kan beskytte oss er suverenitiet.