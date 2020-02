Kunnskapsministeren sier nei til skoleuniform i Norge

– Å innføre klestvang og regulere folks antrekk syns jeg generelt ikke er noen gode løsninger. Men at vi må diskutere på alle skoler hvordan vi får ned det presset og hvordan vi får ned kjøpepresset mot unge, er en kontinuerlig jobb, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande til NRK.

Debatten om kjøpepress blant i norske skolegårder har blusset opp i offentligheten etter at bloggeren Martine Halvorsen skrev innlegget «Det har klikka for oss» på bloggen sin.

Halvorsen tok et oppgjør med at skoleelever helt ned i barneskolealderen følte seg presset til å bruke dyre merkeklær.

ENGASJERER: Blogginnlegget til Martine Halvorsen «Har det klikka for oss?» har engasjert mange. Foto: Skjermbilde

Til NRK sier Halvorsen at hun har hørt historier om elever som har forsøkt å ta sitt eget liv på grunn av presset.

I en kronikk på NRK.no mener småbarnsmor, standupkomiker og terapeut Dora Thorhallsdottir at det burde innføres uniformer på norske skoler.

Les kronikken her: Geniale skoleuniformer

Thorhallsdottir bor i Thailand sammen med to unge barn som bruker uniform på skolen. Hun mener at skoleuniformer skaper tilhørighet og fjerner mye av kjøps- og kroppspresset som skoleelever opplever.

Skoleuniformen dreper «kleshierarkiet» i skolegården, mener Thorhallsdottir.

– Når antrekkene blir status og du vurderes ut fra hva klærne dine koster, så sier det seg selv at det er helt umulig å opprettholde klespresset når alle på skolen har på seg det samme. Alle stiller likt, skriver hun i kronikken.

UNIFORM: Dora Thorhallsdottir mener det burde innføres uniformer på norske skoler. Foto: Privat

Samfunnsutfordring

Grande sier at hun har fått med seg debatten i etterkant av blogginnlegget og at diskusjonen om skoleuniform i Norge dukker opp med jevne mellomrom.

– Det at vi i regjeringa skal bestemme hva ungene skal ha på seg på skolen tror jeg virker veldig langt unna den norske skolementaliteten og den norske frihetsfølelsen, sier hun.

Kunnskapsministeren mener at skoleuniformer ikke vil fjerne kjøpepresset på barn og unge. Hun mener at presset bare vil finne nye arenaer.

Grande mener at det er få virkemidler som kan brukes til å få bukt med problemet og sier at det viktigste man kan gjøre er å snakke med elvene om problemene og om hvilken kultur man ønsker i skolegården.

– Dette er en samfunnsutfordring vi har foran oss og som det ikke finnes noen enkle løsninger på, erkjenner hun.

Elevene vil ikke ha

Leder i Elevorganisasjonen Alida de Lange D'Agostino sier at det er et grunnleggende problem at det er store forskjeller i skolen, og at de kommer til uttrykk på ulike måter. Klær er bare ett av problemene, og de løses ikke ved innføring av skoleuniformer mener Elevorganisasjonen.

VIL IKKE HA: Leder i Elevorganisasjonen Alida de Lange D'Agostino sier at de er imot skoleuniformer. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Vi må løse de grunnleggende problemene og ikke drive med autoritær symptombehandling, sier hun til NRK.

D'Agostino er enig med ministeren i at løsningen kan ligge i dialog med elevene.

– Det finnes mange måter å arbeide for å gjøre dette bedre på, bl.a. kan man sørge for et godt klassemiljø og at man snakker om dette i timen med elevene, sier hun til NRK.