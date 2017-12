– Jeg har gledet meg til denne dagen, for jeg har gode resultater å komme med, sier forsker Egil Gabrielsen ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, som presenterer funnene i undersøkelsen.

Norge fikk dårlige resultater på PIRLS-undersøkelsen i 2001 og 2006. I 2011 så man forbedring, og nå varsler Gabrielsen ytterligere fremgang. Norske elever fortsetter fremgangen både på femtetrinn og fjerdetrinn, og kommer på andreplass i Norden. Bare Finland gjør det bedre.

– Norske elever er helt i toppsjiktet internasjonalt når det gjelder lesing. Undersøkelsen handler ikke bare om at elever har knekt lesekoden, men også om at elevene leser så godt at de kan tilegne seg kunnskap i andre fag gjennom lesing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Fremgangen har vakt oppsikt blant våre nordiske kollegaer, sier Gabrielsen.

Norske elever fortsetter fremgangen både på femtetrinn og fjerdetrinn. Det er også mindre avstand i leseferdigheter mellom elever med fremmedspråklig bakgrunn og andre elever.

PIRLS-undersøkelsen

PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) er en internasjonal leseundersøkelse, som måler leseferdigheter hos barn på 4. og 5. trinn.

Undersøkelsen gjennomføres hver femte år. Det er undersøkelsen gjennomført i 2016, som vi nå får vite resultatene av. 8.600 norske elever ved 160 skoler deltok i undersøkelsen. I Norden deltar også Danmark, Sverige og Finland.

Femteklassinger deltok også i den elektroniske undersøkelsen ePIRLS, som måler lesing på nett. Det er første gang med resultater for elektronisk lesing i undersøkelsen.

Forbedring i 2011

Forrige gang undersøkelsen ble gjennomført i Norge var i 2011. Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) var fornøyd med tallene den gang fordi undersøkelsen i 2011 viste en signifikant framgang for lesenivået hos elevene i Norge i forhold til undersøkelsene gjennomført i 2001 og 2006.

Men leseundersøkelsen avdekket også at det er stor forskjell mellom elevene, og at jenter i snitt har fått bedre resultater enn gutter.