Kunnskapsministeren overkjørt av eget parti – Venstre vil fjerne fraværsgrensen

– En leder må tåle å bli overkjørt på et par saker, og dette var en sånn sak. Men for meg er fraværsgrensen et helt pragmatisk spørsmål. Jeg har ikke noe prestisje i den saken. Jeg er opptatt av hva som funker. Hva som gjør at elever har det bra og trives, og kommer på skolen, sa Melby da hun møtte pressen på et videomøte etter vedtaket på Venstres landsmøte lørdag.

Som kunnskapsminister har Melby gjentatte ganger forsvart den delvis forhatte fraværsgrensen. Nå har partiet hennes slått fast at «den fungerer dårlig for de elevene som sliter mest».

Til tross for at Melby har forsvart fraværsgrensen flere ganger, ønsker ikke partiet hennes å beholde den. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi vil fjerne den nasjonale fraværsgrensen i videregående opplæring, heter det videre i forslaget som lørdag ble vedtatt på Venstres landsmøte.

Det slås også fast at partiet inntil videre skal jobbe for å gjøre fraværsgrensen mer fleksibel og gi mer rom for skjønn til læreren og skoleledelsen.

– Det ønsker jeg å følge opp med en gang. Det har jeg også signalisert tidligere etter de evalueringene vi har fått inn, at det er behov for å finne et rom for større skjønnsutøvelse, sier kunnskapsministeren til NTB.

Lik virkelighetsbeskrivelse

Det var til dels steile fronter i debatten om fraværsgrensen på landsmøtet lørdag, men Venstre-lederen merket seg også at hun og fraværsgrense-motstanderne var enige om at grensen virker for veldig mange av elevene.

– Den gjør at elevene er mer på skolen, og det bestrider de ikke. Men det de peker på, og som også er riktig, er at det er noen elever som blir rammet ekstra hardt av fraværsgrensen. De har vi ikke greid å ivareta godt nok. Det er jeg også enig i, sier Melby.

Og legger til:

– Men jeg mener vi kunne løst det med større bruk av skjønn, i stedet for å fjerne fraværsgrensen.

Fraværsgrensen ble innført i 2016 og går ut på at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, ikke består faget.

Unge Venstre-jubel

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er superfornøyd med vedtaket.

– Dette er en stor seier for elevene, sier han.

Lederen i Unge Venstre er fornøyd med vedtaket fra moderpartiet. Foto: Johan Malvik

Han mener fraværsgrensen aldri har hjulpet de elevene den var ment å hjelpe, men derimot gjort det verre for dem.

– Mange elever som sliter, har bare fått det enda vanskeligere etter at fraværsgrensen ble innført. Mister du karakteren i ett eller flere fag og ender med å ikke fullføre videregående, vet vi at det er økt sannsynlighet for å havne utenfor arbeidslivet, sier han.

Melby-forslag vedtatt

I andre saker enn fraværsgrensen var Melby og partiet hennes mer på bølgelengde på landsmøtet lørdag. Melbys eget forslag om å garantere barnehageplass til alle etter endt foreldrepermisjon ble for eksempel vedtatt.

– Slik slipper foreldrene å ta ut ubetalt permisjon eller å måtte finne andre overgangsløsninger, heter det i forslaget.

I dag risikerer barn født i desember-juni å måtte vente lenge på barnehageplass.

– Nå har vi gått inn for å likebehandle familier, uansett når på året barna deres er født, sier Melby, som vedgår at forslaget vil koste litt.

Nei til cannabissalg på apotek

Et annet tema som ble diskutert på landsmøtet var salg av cannabis. Landsmøtet i Venstre er positiv til tanken om regulert omsetning av cannabis, da de mener fordelene er større enn ulempene, men gikk i dag mot forslaget om å åpne for salg på apotek. Det var stor strid om temaet i partiet.

Hansmark mener dagens forbud gjør rusbruk farligere enn det trenger å være.

– Venstre går inn for å regulere omsetningen av cannabis. Det betyr at vi vil slå beina under et svart og uregulert marked. Dette er allerede gjennomført i flere land og vi vil nå se på hvordan vi kan regulere omsetningen i Norge . Dette betyr en kunnskapsbasert tilnærming til ruspolitikken, hvor vi møter narkotika med regulering og helsehjelp, ikke forbud og straff, sier han.