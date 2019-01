Kunne tjent 60.000 kroner mer i kommunen. – Jeg føler meg lurt, sier Nilem

– Jeg føler meg misbrukt rett og slett, men litt dum også. Da jeg fikk vite om lønnsforskjellen tenkte jeg «Å herregud, så dum du er». Det sier Nilem Kumari Kaushal (40) fra Oslo.

Sykepleieren trives godt på private Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter på Mortensrud i Oslo. Nært til hjem og barn og mann er det også.

Likevel har hun fått et lite sjokk.

SAMLET INN: Lønnsoppgavene til Oslo Sykepleierforbunds medlemmer i NHO-bedrifter viser at 95 prosent av sykepleierne ville tjent i snitt 60.000 mer i kommunen. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Lønnssjokk

– Jeg er sjokkert. Jeg føler meg lurt også. Det er mye penger. Jeg skjønner ikke at det går an å ha så stor forskjell. Vi gjør jo like jobber, sier sykepleier Kumari Kaushal.

Hun ville tjent over 60.000 kroner mer i 80 prosent stilling i Oslo kommune.

Det viser sykepleierforbundets sammenlikning for Oslo.

På årsbasis er forskjellen 76.042 kroner. Den skyldes både høyere minstesats og bedre lønn for ansiennitet i kommunen.

FÅR MER: Seks sykepleiere på Kantarellen tjener mer enn de ville fått i Oslo kommune, men de fleste tjener mindre, ifølge sammenlikningen til sykepleierforbundet. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

I selskap med de mange

Oslo Sykepleierforbunds lønnsundersøkelse i NHO- bedrifter viser at 95 prosent av de 154 vanlige sykepleierne ville tjent mer på samme jobb i kommunen.

Det tilsvarer 146 sykepleiere.

I gjennomsnitt ville de tjent over 60.000 kroner mer på samme type jobb i kommunen.

STORT ANTALL: – Det er klare og store lønnsforskjeller. Det var det mest sjokkerende. Antallet, sier fylkesleder Line Orlund i sykepleierforbundet. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Det gjelder på årsbasis for hel stilling.

– Det er klare og store lønnsforskjeller. Mange sykepleiere ligger 75-130.000 kroner lavere i lønn i NHO-bedriftene. Det var det mest sjokkerende. Antallet, sier fylkesleder Line Orlund.

Hun har ringt medlemmene for å sjekke lønnsoppgavene etter konflikten med NHO Service og handel i høst.

– Konflikten var en øyeåpner, som ga stor motivasjon til å finne fakta, sier fylkesleder Orlund.

Slik gjorde de det Ekspandér faktaboks Sykepleierforbundet i Oslo har gått gjennom lønningene til over 200 medlemmer fordelt på 20 NHO-bedrifter. Spesialsykepleiere, avdelingssykepleiere og dem uten fullstendige lønnsopplysninger er luket ut. Bare fem stykker totalt er ikke gjort rede for. Deretter er sykepleiernes lønn og ansiennitet sjekket. Deltidsstillingene gjøres om til heltid og sammenliknes med den lønnen Sykehjemsetaten sier at de minimum vil betale sykepleiere som jobber hos dem. NHO-bedrifter gir mindre tillegg for ansiennitet enn kommunen. Det betyr at de som har lang erfaring vinner mest på å jobbe i kommunen, om de ikke får personlige tillegg i NHO-bedriften.

TOK FYR: Sykepleierforbundet i Oslo ble så opprørt av tallkrangelen med NHO under streik og trussel om lockout i høst at de skaffet frem sykepleiernes lønninger. Foto: NRK

Familien kunne ha god bruk for pengene jeg går glipp av Nilem K. Kaushal

Fem prosent får mer i NHO

Åtte av de 154 sykepleierne tjener mer i NHO-bedriften, enn i kommunen. I gjennomsnitt tjener de 13.000 kroner mer enn i kommunen.

Lønnen til sykepleierne i NHO-bedriftene er sammenliknet med den lønnen Sykehjemsetaten sier at de minimum vil betale sykepleiere som jobber hos dem.

NHO: Enige

RIKTIG: – Det vi hele tiden har poengtert, og som fortsatt står seg, er at NHO- bedriftene betaler sykepleierne mer enn i kommunene i KS. I Oslo er bildet et helt annet, sier adm.dir. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel. Foto: Jon Skille Amundsen 2016 / Jon Skille Amundsen 2016

– At Oslo kommune betaler godt, har vi påpekt ved en rekke anledninger, sier administrerende direktør Anne- Cecilie Kaltenborn i en kommentar.

NHOs poeng er at selv om sykepleierne i Oslo tjener best i kommunen, er bildet ute i landet motsatt.

Lønnsoppgjøret i NHO-bedriftene er ikke ferdig. Om det kommer store tillegg til NHO-sykepleiere for fjoråret, kan det endre sammenlikningen noe.

– Oppsiktsvekkende

Sykepleierleder Eli Gunhild By hilser kartleggingen velkommen, men er forundret over de store forskjellene mellom lønninger i NHO og i kommunen.

STOR FORSKJELL: Lønnsforskjellen er opptil 138.000 kroner mellom NHO-bedrifter og Oslo kommune, sier leder Eli Gunhild By i sykepleierforbundet. Foto: NSF

– Tallene som nå ligger på bordet er oppsiktsvekkende og nesten sjokkerende, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund.

Det er ikke dere som har hatt for små krav og gjort for dårlig jobb da?

– Virksomhetene i NHO Service og handel er tilbud som er lagt ut på anbud. Når du skal tjene penger på driften, så er lønn og pensjonsforhold noe du kan spare inn på. Det kan se ut som det er tilfellet her i Oslo, sier By.

