Kun to land har flere koronasmittede per innbygger enn Norge

Statistikken rundt koronaviruset varierer, men på de fleste oversikter er Norge blant landene med flest smittede per innbygger.

Nettstedet Worldometers oppdaterer flere ganger om dagen tallene for koronasmittede over hele verden.

Den siste oppdateringen, gjort i dag, viser at det bare er Italia og Sør-Korea som har flere påviste smittede per innbygger enn Norge.

Oppdatert klokken 10.02: Noen mindre land, som Island, San Marino og Vatitkanstaten, har også stor spredning av koronaviruset. De er utelatt fra oversikten fordi landene er små og statistikken derfor er vanskelig å sammenligne.

– Det er viktig å se på det totale antallet som er testet. Andre land har testet langt færre, sa helseminister Bent Høie torsdagens pressekonferanse der regjeringen la frem sine nye krisetiltak.

Koronasmittede (utvalgte land) Land Smittede Smittede per én milion innbyggere Italia 15.113 250,0 Sør-Korea 7979 155,6 Norge 801 147,8 Iran 10.075 120,0 Danmark 674 116,4 Bahrain 195 115,8 Sverige 687 68,0 Kina 80.814 56,1 Frankrike 2876 44,1

Store forskjeller mellom land

Ifølge tall fra amerikanske folkehelseinstituttet CDC, publisert i Insider, er det enorm forskjell på hvor stor andel av befolkningen som er smittet i det enkelte land:

USA hadde 8 mars gjennomført 1707 tester, eller 5 per én million innbyggere.

Italia hadde 8 mars gjennomført 49.937 tester, eller 826 per én million innbyggere.

Sør-Korea hadde 8 mars gjennomført 189.236 tester, eller 3692 per én million innbyggere.

Sør-Korea hadde dermed testet 738 ganger så mange per én million som det USA hadde.

Tallene for Norge er ikke med i oversikten fra CDC.

– Har lett etter syke

Høie har altså rett i at det er store variasjoner mellom hvor mange tester som er gjort i forskjellige land.

Professor ved avdeling for Biostatistikk ved UiO, Arnoldo Frigessi, sier at det kan være flere grunner til at Norge kommer så høyt opp på statistikken.

– En hypotese er at i begynnelsen av epidemien – når det ikke var så mange som syke – lette vi aktivt etter de som var syke, sier Frigessi til NRK.

Han forklarer at i mange andre land har det vært mye vanskeligere å lete aktivt etter de som er syke. Da blir antallet som tester positivt, også lavere.

– I noen land, som Sør-Korea, har det vært lettere å lete etter de som er syke. I Sør-Korea har man sporet hvor smittebærere har vært ved hjelp av mobiltelefonen og så funnet andre som har vært i nærheten ved hjelp av deres telefoner.

På grunn av personvernhensyn er den sørkoreanske løsningen ikke mulig i Norge og mange andre land,

Professor Frigessi sier at det også kan være sånn at fordi vi ikke er så mange i Norge, får vi et høyt tall når vi deler antall smittede med antall innbyggere.

-Det er ingen tvil om det er større spredning i Europa enn det vi ser på disse tallene, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse torsdag ettermiddag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mange på vinterferie

Samtidig sier professoren at det kan være at vi fikk mange smittede tidlig i epidemi-perioden, folk som hadde vært i Nord-Italia og Østerrike.

– Fordi vi er rike og reiser mer enn andre, kan nordmenn ha blitt smittet tidligere enn for eksempel Finland, sier Frigessi.

Selv om Norge ligger høyt på statistikken, mener han at det ikke er noen grunn til å tro at epidemien blir verre i Norge enn i andre europeiske land.

– Vi snakker bare om dager før vi er der Italia nå. Fem, sju, kanskje ti dager før vi er i samme situasjon, sier han.