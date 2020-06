Kulturdepartementet utvider krisepakkene

Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren, kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes, skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Jeg er glad for at vi utvider ordningene som ligger på mitt ansvarsområde. Koronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Inkluderer flere

Regjeringen har blitt enig om en utvidelse av kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren.

Denne vil nå inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer.

Kulturdepartementets ordning inkluderer nå også underleverandører:

Aktører innenfor lys, lyd og rigg

Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre

Artister, management, booking og filmdistributører

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september.

Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA. Man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene.

De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer.

Vært kritiske til Rajas håndtering av kulturlivet - men er veldig fornøyd nå

– Vi i Creo er veldig fornøyd med at kulturministeren har utvidet denne ordningen til å inkludere lyd, lys, scene, booking, management og artister, sier Hans Ole Rian i Creo, forbundet for kunst og kultur.

Rian sier dette er helt i tråd med hva de i Creo og en samlet bransje har sagt helt siden mars.

– Vi har lenge - med rette - vært kritiske til Radjas håndtering av koronakrisen i kulturlivet, som helt sikkert skyldes en minister som er fersk i faget. Men han har lært, og også tatt med seg erfaringene fra flere år i finanskomiteen, og sikrer nå kulturbransjens fremtid i Norge.

VELDIG FORNØYD: Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Kan søke 70 prosent kompensasjon av tapte inntekter for idrett og frivillighet

Regjeringen utvider innretningen på kompensasjonsordningen for frivillighets- og idrettssektoren.

Man kan nå søke 70 prosent kompensasjon av tapte inntekter fra loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer. Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter, står det videre i pressemeldingen.



Kulturdepartementet har sørget for løpende utbetalinger. Det vil si at de som allerede har et dokumentert tap kan søke om å få kompensert dette nå, mens andre kan vente og se hvordan det blir for arrangementer som er planlagt i sommer.

Midlertidig kompensasjonsordning for mediene

Mange mediebedrifter har opplevd at omsetningen har falt etter at koronaviruset rammet Norge.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall.

– Etter dialog med bransjen og ESA har vi endret noe av innretningen på ordningen. Det settes lik prosentsats for å kunne søke, det vil si at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke, og vi endrer søknadsperioden til å vare fra 15. mars til og med 30. juni, i tråd med mediebransjens innspill, sier Raja.

Fra før var kravet for nasjonale medier på 20 prosent omsetningsfall.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner, skriver regjeringen.

Ordningen må godkjennes av ESA før Medietilsynet kan åpne for søknader.