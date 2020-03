Ifølge kultur- og likestillingsdepartementet får kulturlivet rundt 300 millioner kroner, mens idretten, det frivillige kulturlivet og frivillige organisasjoner for øvrig får rundt 600 millioner.

– Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

– Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen kan presentere en veldig god kompensasjonsordning for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, sier Raja.

Virke mener det ikke er på langt nær godt nok

Rhiannon Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser, mener dette ikke er på langt nær godt nok.

– Bare i mars og april har tapene vært mer enn 900 millioner kroner, sier hun.

Edwards understreker at verdikjeden i kulturlivet må holdes flytende slik at kulturarbeidere har jobber å komme tilbake til. Om det ikke kommer mer penger frykter hun massekonkurser.

Arbeidsplasser knyttet til lys- og lydteknikk, management, booking- og eventbyråer, kinoer, produksjonsselskaper, privateteatere og konsertarenaer er de blant de hun frykter at forsvinner.

Kan bli flere tiltak

Nå mener Raja at kultursektoren foreløpig har fått en bra totalpakke.

– Sammen med tiltakene vi allerede har presentert, at regjeringen ikke vil kreve tilbake tilskudd til kultur- og frivillighetsformål, en målrettet innsats for å hjelpe frilansere og selvstendig næringsdrivende og dessuten at staten tar det aller meste av regningen ved permitteringer, har vi i sum fått på plass en god pakke til sektoren, sier kultur- og likestillingsministeren.

Ytterligere tiltak kan bli iverksatt i tiden som kommer, etter fortløpende dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter.

– Vi er inne i en krevende periode for hele sektoren, men regjeringen har sagt at vi vil gjøre det vi kan for å redde arbeidsplasser, og det er denne ordningen et godt bidrag til, sier Raja.

– Gledelig og sårt tiltrengt

Susanne Kaluza, daglig leder ved Litteraturhuset i Oslo, er veldig, veldig glad for at kulturministeren ser de store utfordringene koronatiltakene har fått for kulturlivet. Hun understreker at de er opptatt av smittebegrensning.

Kaluza forklarer at mange i kultursektoren allerede har en sårbar økonomi som er avhengig av billettinntekter. Hun vet at flere sliter nå, også Litteraturhuset, og at permitteringer er nærliggende.

– Veldig glad for at den pakken som ble lagt frem kommer med tiltak rettet mot institusjoner som opplever store inntektsbortfall. Det er gledelig og sårt tiltrengt fordi situasjonen er prekær, sier hun.

– Når ikke utfordringene til anklene

Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører, mener regjeringen skal ha for at de prøver i en krevende situasjon.

– Men 300 millioner når ikke utfordringene til anklene en gang, sier hun og viser til at Virke har anslått tap på 900 millioner for kulturnæringen.

Østerdal sier at deres medlemmer alene har meldt om et tap på 422 millioner kroner i mars og april. Nå frykter de konkursras og varig tap av arbeidsplasser.

– Nå må de skjønne alvoret, og vi appellerer også til de andre partiene på Stortinget for å dytte dette tallet betraktelig opp, avslutter hun.

Mener pakkene må sees i sammenheng

Kulturminister Abid Raja svarer at denne pakken må sees i sammenheng med de pakkene som allerede er gitt. Han trekker blant annet frem ordningene for frilansere og selvstendig næringsdrivende som ble lagt frem på mandag.

– Vi tror at totalpakkene nå vil bidra til å holde liv i kultursektoren så de overlever koronasituasjonen, sier han.

Statsråden legger til at dette er et anslag for tapet i april, og at dette kan endre seg. I tillegg vil de følge situasjonen videre. Han trekker også frem at institusjoner som Den Norske Opera og Ballett, Nasjonalteateret, Den Nasjonale Scene i Bergen og orkestrene faller under andre statlige ordninger, og blir kompensert på andre vis.