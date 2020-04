KS: På tide å åpne skoler der det er lite smitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Både barn og foreldre venter nå spent på den videre gjenåpningen av skolene. 1. til 4. klasse i grunnskolen startet mandag, og til uka kommer regjeringens beskjed om neste skritt.

I dag sendte kommunesektorens organisasjon KS brev til Kunnskapsdepartementet. Et klart budskap er nødvendigheten av lokalt handlingsrom. For det er store forskjeller mellom kommunene. Ikke bare når det gjelder smittespredning, men også bemanning og plass på skolene.

KOMMUNENE KAN GJØRE VURDERINGER: - Kommune-Norge har vist at de tar et betydelig ansvar for lokal smittesituasjon, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

– Vi legger jo smittevernhensynet til grunn. Men det er grunn til å tro at det innenfor den rammen er mulig å ta større geografiske hensyn, sier Gram.

KS tar til orde for at en videre åpning av skolene kan skje på ulike tidspunkt innenfor et gitt tidsintervall.

Diskusjon i regjeringen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har allerede åpnet for en slik fleksibilitet.

– En av de tingene regjeringen nå diskuterer er jo om man skal åpne på likt absolutt over alt, og på samme måte over alt, sa hun til NRK tirsdag.

LOKALE TILPASNINGER: Kunnskapsminister Guri Melby (V) har åpnet for ulike løsninger Foto: Terje Pedersen

Helseminister Bent Høie (H) avviste heller ikke lokale tilpasninger da han fikk spørsmål om dette i Stortinget onsdag. Men han sa samtidig at det var viktig å ta med seg Utdanningsforbundets innvendinger i diskusjonen.

Advarer

Innvendingen Høie viste til kom fra leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, i NRK dagen før.

KREVENDE: Lokale variasjoner kan bli vanskelig å forstå, mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Foto: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

– Jeg tror nå først og fremst at vi er avhengige av å bygge trygghet og forutsigbarhet, sa Handal.

Han tror lokale tilpasninger kan bli vanskelige å forstå, og at det vil oppstå stor uenighet om hvilke steder skolene kan gjenåpnes.

– Så foreløpig er min klare anbefaling at vi bør fortsette med et nasjonalt løp, men komme tilbake til lokale vurderinger kanskje på et senere tidspunkt, sa han.

Flere hensyn

– Nasjonale regler er klare og tydelige for alle, svarer Gram i KS.

Han peker samtidig på de negative konsekvensene skolestengingen har for mange barn og unge.

– Det er ulike hensyn som må avveies. Men i oversiktlige lokalsamfunn der det ikke er smitte og skolene er godt tilpasset til å ta imot for eksempel femte til sjuende klasse, så er det et viktig hensyn å vektlegge, sier han.