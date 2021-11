KS: Høyt sykefravær i barnehager og skoler skaper bekymring

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De sist e to ukene har det vært en økning i antallet registrerte covid-19-tilfeller. Foreløpig er det meldt om 6943 tilfeller i uke 43, som er en økning på 58 prosent sammenlignet med uken før, viser FHIs ukerapport.

Dette fører også til en økning i sykefraværet over hele landet. Nå er Helge Eide, direktør i kommuneorganisasjonen KS spesielt bekymret for sykefraværet blant ansatte i barnehager og skoler over hele landet.

– Økningen i sykefraværet øker også presset på dem som er på jobb, det er rapportene vi får fra kommunene, sier Helge Eide, direktør i kommunes organisasjon KS, til NRK.

Budskapet om å holde seg hjemme når man er syk får altså konsekvenser for dem som er på jobb.

BEKYMRET: – Økt sykefravær gir økt belastning for dem som er på jobb, sier direktør i kommunenes organisasjon, KS, Helge Eide. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Bemanningssituasjonen i skoler og barnehager blir dermed krevende mange steder, slår Eide fast.

Presset helsetjeneste

Samtidig er helsetjenesten under press, spesielt i Trondheim og Tromsø. Helsedirektoratet opplyste onsdag at det er registrert smitteøkning i 100 kommer.

I Trondheim holdt kommuneledelsen krisemøte onsdag med krav til regjeringen om å fjerne fraværsgrensen i videregående skole som strakstiltak for å redusere den kraftige smitteøkningen kommunen.

NRK meldte onsdag at også KS oppfordret regjeringen til å fjerne fraværsgrensen i videregående skole.

– Dette er et viktig tiltak for å reduseres smitteøkningen, sa Helge Eide til NRK.

– Sett fra kommunenes synspunkt, bør regjeringen sette inn nasjonale smitteverntiltak nå?

– Man skal aldri utelukke hva som kan bli behovene framover i lys av smitteutviklingen som vi selvfølgelig ikke kan forutse med nøyaktighet nå. Foreløpig er det ingen spesiell stemning for det, sier Eide, og legger til:

– I de fleste kommunene er det heller ikke vurdert som nødvendig å sette inn tiltak lokalt. Men det kan endre seg fort, og da står kommunene parat til å innføre tiltak, dersom de vurderer det som nødvendig, sier Helge Eide.

Avgjørelse torsdag

Fraværsgrensa i videregående skole sier at elevene ikke kan være borte fra skolen mer enn 10 prosent i ett fag uten sykmelding. Under pandemien har det vært unntak fra dette, men fra 11. oktober kom reglene tilbake.

Kunnskapsministeren Tonje Brenna (Ap) lover ordføreren i Trondheim en snarlig avklaring av situasjonen.

– Eg forstår godt at fraværsreglene skaper stort engasjement, og at t det er krevende, særlig i et område med mye smitte. Regjeringen jobber med dette, jeg kommer tilbake så snart jeg har en løsning klar, sier hun,

Etter det NRK erfarer skjer det torsdag. Da kommer regjeringen trolig til å komme med en avgjørelse om hvilke fraværsregler som skal gjelde denne høsten.