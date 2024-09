Kryptoselger dømt etter innførsel av tusenvis av falske sedler

En 32-åring og en 37-åring er dømt for forsøk på medvirkning til grov hvitvasking av 1,5 millioner euro.

I 2022 ble de stoppet da de kjørte inn i Norge over en ubemannet grenseovergang i Halden.

I bagasjen hadde de med seg det som tilsynelatende var flere tusen 200-eurosedler. Da sedlene senere ble analysert av Kripos, viste det seg at de var falske.

De falske sedlene stammet fra et salg i Göteborg av brukte Rolex- og Patek Philippe-klokker, samt et beløp av kryptovalutaen Tether.

Slik så de falske sedlene ut. Foto: Politiet

Nå er 37-åringen, som skal ha spilt den største rollen i saken, dømt til to år og ni måneders fengsel. 32-åringen, som tidligere har hevdet at han ble lurt inn i saken, er dømt til to år og tre måneders fengsel.

Begge nektet straffskyld da de møtte i Søndre Østfold tingrett i august. De er også dømt for å ha unnlatt å melde fra om innførselen av det de trodde var et millionbeløp.

Mottok betaling i låst koffert

På tidspunktet 32-åringen og 37-åringen ble stoppet med de falske pengene, ledet sistnevnte et selskap som solgte klokker, kryptovaluta og datamaskiner.

Mens 32-åringen møtte kjøperne, satt kryptogründeren i en bil på utsiden av hotellet der salget ble gjennomført i Göteborg i oktober 2022.

Senere mottok 32-åringen betalingen i en låst koffert med hengelås. Først da de nærmet seg grensen til Norge på vei hjem, stoppet de for å åpne kofferten.

– De brukte en slipekopp til å brekke opp låsen på kofferten. De oppfattet at pengene som lå i plastposer var ekte, men de tok ikke på sedlene, står det i dommen.

Totalt var det falske eurosedler som skulle tilsvare over 20 millioner kroner i bilen. Foto: Politiet

Ikke kjent om dommen blir anket

Det er foreløpig ikke kjent om noen av partene kommer til å anke dommen.

– Vi har ikke tatt stilling til dommen enda, sier politiadvokat Else Loge til NRK.

I en tekstmelding skriver 37-åringens forsvarer Ole Richard Holm-Olsen at de trenger tid til å lese dommen før de kan ta stilling til hva som eventuelt skal ankes.

32-åringen befinner seg for tiden i utlandet. Mannens forsvarer John Christian Elden, sier at det foreløpig ikke er klart om han kommer til å anke dommen.