Kryptoekspert overrasket: – Monero er vanskelig å bruke

Onsdag ble det kjent at milliardærkone Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog for ti uker siden.

Da ektemannen Tom Hagen kom hjem fra jobb 31. oktober fant han et brev med et krav om løsepenger og trusler om vold mot kona dersom det ikke ble innfridd.

Løsepengene, som ifølge VG tilsvarer 9 millioner euro, skulle betales med kryptovalutaen monero.

– Mulig å kommunisere via transaksjonene

Monero er en kryptovaluta som er laget for å være særlig anonym og vanskelig å spore, i motsetning til for eksempel bitcoin.

– Alle kryptovalutaer satser på ulike ting innenfor sine felt, for monero er det anonymitet som er viktigst. De er regnet for å være veldig «cutting edge» på det de prøver på. Selv om de er nummer 17 over kryptovalutaer er de blant de fremste når det gjelder anonymitet, sier Torbjørn Bull Jenssen, daglig leder i Acane Crypto.

ETTERFORSKNING: Torsdag søkte politihunder etter spor i området rundt boligen til ekteparet Hagen, ti uker etter Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Foto: Halldor Asvall / NRK

Han forteller at monero skiller seg ut i den grad ingenting kan spores.

– Ved vanlig kryptering av meldingstjenester skjules innholdet i meldingene fra uvedkommende, ingen kan se meldingen, men tjenesteleverandøren kan se at det er sendt noe mellom personer og størrelsen data som er sendt. I monero kan ingen se hvilke personer eller skjulte identitetes som har sendt transaksjoner, forklarer Bull Jenssen.

Ifølge politiet har det vært svært begrenset kontakt med gjerningspersonene de siste ti ukene.

– Gjerningsperson har valgt en digital kommunikasjonsplattform som i svært liten grad muliggjør kommunikasjon, sier politiinspektør Tommy Brøske ved felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt.

Han vil ikke kommentere hva slags plattform det er snakk om.

ALT ER KRYPTERT: Dersom man sender en beskjed via en transaksjon i monero er alt kryptert forklarer daglig leder dor Ascane Crypto, Torbjørn Bull Jenssen. Foto: Mona Ødegård / Mona ØdegÃ¥rd

Kryptoekspert Bull Jensen forteller at transaksjonene i monero også kan fungere som en kommunikasjonsplattform.

– Det er mulig å kommunisere via monero. Når du sender en transaksjon kan du legge inn en kodet beskjed i et ID-felt som kan være på 32 tegn. Den er ikke umiddelbar synlig, og du må vite hva du ser etter som mottaker. Tegnene må dekrypteres av en programvare. Dette feltet er ikke designet til å fungere som en chat, men det kan kommuniseres, forteller han.

– Hvordan kan en mottaker svare på en slik melding?

– Det vil være veldig vanskelig å svare noen. For å svare må du sende en transaksjon og betale en transaksjonsavgift i monero, selv om du ikke trenger å sende et beløp i monero.

SKJERMET: Eneboligen ligger innerst i blindveien Sloraveien i Lørenskog. Den over 300 kvadratmeter store boligen til ekteparet Hagen ligger skjermet ned mot Langvannet i Lørenskog.

– Utfordrende å skaffe så mye monero

Ettersom monero er kjent for sin anonymitet, er det også den største kryptovalutaen blant kriminelle, ifølge professor Walter Phol.

– Monero reklamerer med å ikke være sporbare og valutaen har derfor blitt stor blant cyberkriminelle, sa Phol ved NHH til NRK onsdag.

Kryptovalutaen har i dag en markedsverdi på 777 millioner euro, noe som betyr at de antatte kidnapperne har lagt frem krav om å bli betalt over 1,15 prosent av alle monero som finnes i markedet.

SAVNET: Ifølge politiet har det ikke kommet livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant 31. oktober 2018. Foto: Privat/Eivind Yggeseth / Privat/Finansavisen

Torbjørn Bull Jenssen synes det er rart at det er valgt å be om monero.

– For det første er det innmari vanskelig å skaffe så mye, og for det andre er kravet fremmet mot 68 år gamle Tom Hagen som ikke slår meg som en som vet hvordan man overfører i monero. Han får beskjed om å ikke ta kontakt med noen, også får han et krav om en overføring som er svært vanskelig å gjennomføre, sier Bull Jenssen.

Han tviler også på om det hadde vært mulig å overføre ni millioner euro i monero, dersom familien Hagen haddet villet etterkomme kravet.

– Om det hadde vært mulig ville det ha forstyrret markedet enormt. Mottakerne hadde måttet veksle moneroen til penger de faktisk kan bruke. Å få hvitvasket et så stort beløp tror jeg vil være vanskelig, særlig med tanke på oppmerksomheten saken har fått.

I dag er én monero verdt 54 dollar, men kryptoeksperten presiserer at moneroen overhodet ikke har noen fastpris, og har falt med 14 prosent bare i dag.

– Dersom dette er systematisk vinningskriminalitet hadde det vært mye enklere å be om et fysisk beløp i en koffert, sier Bull Jenssen.