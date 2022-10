Krympet godteposer: Nå lover Orkla-sjefen å droppe pristrikset

Matvarebransjen har slitt med dyrere varer, strøm og frakt det siste året. Flere har vært kreative i jakten på nye måter å fete opp bunnlinjen.

Orkla har blant annet krympet flere Nidar-poser med søtsaker:

Bamsemums stor pose gikk fra 250 til 220 gram.

Lakrisbåter ble slanket fra 250 gram til 200 gram.

Smørbukk fikk færre karameller da posen ble endret fra 192 til 150 gram.

Krympflasjon er når innholdet i pakningen krymper, uten at prisen settes ned.

Konsernsjef Nils K. Selte var ikke klar over krympflasjon-trenden i eget konsern før NRK viste ham eksemplene.

– Min første reaksjon er at dette synes jeg ikke er fair. Dette synes jeg ikke er greit, og dette er noe vi kommer til å dykke inn i og forstå hvis vi har utnyttet den måten å øke inntjeningen vår på, sier han.

Konsernsjef Nils K. Selte i Orkla har jobbet på spreng med omorganisering av konsernet siden i vår, og visste ikke at varene til Orkla har krympet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Lover slutt på krympflasjon

Flere av merkevarene til Orkla har vært salgssuksesser i generasjoner. Nå lover Selte slutt på pristuklingen.

– Nå skal vi grave i det, og forstå det, og sørge for at vi ikke holder på slik framover, sier han.

– Hvorfor er ikke dette «fair»?

– Jeg synes det på en måte er skjult. Det er ikke etisk riktig å justere for økte kostnader på den måten, sier han.

Orkla la fram resultatene for månedene juli, august og september torsdag. Konsernet driver med langt mer enn mat, og økte omsetningen til nesten 15 milliarder. Resultatet før skatt var på 2,2 milliarder.

De varslet at matprisen må videre opp, fordi prisene i butikkene er forsinket og har ikke fått med seg alle kostnadsøkningene i år.

Regjeringen ber flere gjøre som Orkla

Da andre leverandører ble konfrontert med krymping, har forklaringer om alt fra matsvinn, mindre plast og uhåndterlige flasker blitt trukket fram.

Men forskere og politikere mener bransjen prøver å tjene mer penger uten at kundene skal bli forskrekket over hylleprisen.

Tidligere i uken tok regjeringen et oppgjør med krympflasjon da forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp) ba bransjen om å gå i seg selv.

Nå er hun glad for at én av Norges matkjemper tar sinte kunder på alvor, og sier sier rett ut at markedsføringen er uetisk.

– Det skulle egentlig bare mangle. Her vinner forbrukerne frem, og slik skal det være. Jeg er enig med Selte i at det ikke er etisk riktig å kompensere for økte kostnader på denne måten, sier Toppe til NRK, og fortsetter:

– Jeg oppfordrer andre dagligvareselskaper til å følge Orklas eksempel.