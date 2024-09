Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit avslutter i dag sin tre dager lange fylkesreise i Trøndelag.

Kronprinsesse Mette-Marit talte om blant annet forbilder i Midtre Gauldal i går. Foto: Lise Åserud / NTB

Kronprinsparet har besøkt fire kommuner i Trøndelag, møtt folk der de bor, snakket med lokal ungdom og talt om inkludering og samhold.

Samtidig har overskriftene vært preget av lydopptakene fra Oslo-politiets møte med Marius Borg Høiby.

Da kronprinsparet fikk spørsmål om politiets bekymring for at Marius Borg Høiby hadde tilknytning til kriminelle miljøer, ønsket de ikke å gå inn i det.

– Vi synes at det ikke er naturlig eller riktig av oss å gå inn i saken. Så vi kommer ikke til å si noe mer heller om de spørsmålene som du nevner der, sier kronprins Haakon.

– Jeg står godt i kritikken

Kronprinsparet fikk også spørsmål om når de ble klar over at politiet hadde hatt en forebyggende samtale med Høiby i fjor.

– Av hensyn til alle involverte i denne saken, så ønsker ikke vi på det nåværende tidspunkt å kommentere det. Det håper jeg dere har forståelse for. Det er ikke sagt at vi ikke kommer til å gjøre det på et senere tidspunkt, men akkurat sånn som situasjonen er nå, av hensyn til alle de involverte og oss som familie, så ønsker ikke vi å kommentere på det nåværende tidspunkt, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– Jeg skjønner godt at dere har mange spørsmål, at dere forsøker å gjøre jobben deres, men det er sånn det er nå, og så ber vi om forståelse for det.

Om at enkelte har kritisert at kronprinsessen er så ordknapp nå, sier hun:

– Den kritikken står jeg godt i.

Kronprinsparet hilste på de fremmøtte i Trondheim torsdag. De snakket gjerne om fylkesreisen, men var ordknappe om siktelsen mot Marius Borg Høiby. Foto: Lise Åserud / NTB

Politiet oppsøkte Høiby

Oslo politidistrikt bekreftet tidligere denne uken at de hadde en forebyggende samtale med Høiby i fjor.

To politiansatte møtte Høiby hjemme på Skaugum, for å snakke med han om miljøet de mener han omgås med.

– Politiet foretar jevnlig forebyggende samtaler med enkeltpersoner som kan oppholde seg/befinner seg i et kriminelt miljø. Samtalene er et tidlig forebyggende tiltak, sa enhetsleder i Oslo politidistrikt, Frode Larsen, til NRK.

Politiet vurderte at det var hensiktsmessig å gjennomføre en slik samtale med Høiby, sier han.

– Det ble også vurdert nødvendig fordi politiet har et utvidet ansvar for sikkerheten til kongehuset og kongefamiliens medlemmer, sa Larsen.

Larsen har bekreftet at visepolitimesteren ble orientert i forkant av samtalen.

Innrømmet vold i kokainrus

Kronprinsparet gjennomfører en fylkesreise hvert år. Årets reise kommer i en tid der det stormer rundt familien.

I forrige uke ble det kjent at Marius Borg Høiby er ilagt besøksforbud mot den fornærmede kvinnen i saken der Høiby er siktet for kroppskrenkelse, skadeverk og trusler.

Høiby har i en offentlig skriftlig uttalelse selv innrømmet bruk av vold i alkohol- og kokainrus. Da fortalte han også at han har flere psykiske lidelser, og at han over lengre tid har slitt med rusbruk.

Senere har Høibys ekskjærester Julianne Snekkestad og Nora Haukland stått frem med sine erfaringer i relasjon til Høiby.

Begge kvinnene er fornærmet i saker om vold i nære relasjoner, men Høiby har ikke status som siktet i disse sakene.

Marius Borg Høiby deltok sammen med resten av familien da lillesøster prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag ble feiret i 2022. Foto: Lise Åserud / NTB

Vil ikke si om prinsesse Märtha Louise brøt avtalen

Da kronprinsparet møtte pressen i dag, fikk de også spørsmål om prinsesse Märtha Louise brøt avtalen med kongehuset om at hun ikke skal bruke tittelen kommersielt, i forbindelse med bryllupet i Geiranger.

Det har vakt sterke reaksjoner at hun og Durek Verrett solgte de eksklusive rettighetene til bryllupet til det britiske kjendisbladet Hello Magazine og Netflix.

Både kong Harald og kronprins Haakon har varslet at de skal ha nye samtaler med prinsessen om avtalen.

– Nå skal vi ha en intern prosess om det, og den kan nok komme til å ta noe tid. Vi legger til grunn at avtalen følges, sier kronprinsen i dag.