Kronprinsparet reagerer på oppslag i Se og Hør

– Se og Hør har forrige uke et stort oppslag med fokus på privatlivet til Marius Borg Høiby. Marius Borg Høiby har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv – noe han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert, heter det fra kongehuset.

Den aktuelle forsida kronprinsparet ønsker å ta opp. Foto: Se & Hør

Kronprinsparet trekker fram framstillingen av Juliane Snekkestad, som de synes er beklagelig. Det gjelder både privatlivet til de to, i tillegg til bruken av overskrift og layout på forsida, heter det.

På en aktuelle forsida skriver ukebladet at Marius Borg Høiby er forelsket igjen, og at han «Er kjæreste med playboy-modell».

«Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten», heter det videre i pressemeldingen.

På spørsmål om kronprinsparet vil ta saken til PFU, svarer assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen at det må de komme tilbake til.

– Vil ha debatt

Se og Hørs sjefredaktør forklarer på ukebladets nettside hvorfor de valgte å trykke saken om Høiby.

Der skriver de blant annet at de har forståelse for at kronprinsesse Mette-Marit ønsker å beskytte sønnen og hans kjæreste, og at de setter pris på saklig debatt om kongefamilien.

– Likevel mener vi at denne saken har offentlig interesse, skriver de.

Marius Borg Høiby får oppmerksomhet i Se og Hør. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

De trekker fram at Høiby er en del av Norges mest offentlige familie, og en lang tradisjon med at «relasjoner og nettverk i kongefamilien omtales offentlig.»

I tillegg nevner de at Snekkestad er en profilert modell for amerikanske Playboy.

«Se og Hør har laget en positiv sak om et nytt kjærestepar og har aldri antydet at Snekkestad ikke er hardtarbeidende», skriver Andersen.

Meninger om oppslag

Assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til NRK at det er opp til enhver å ha meninger om oppslag i norske medier.

– Dersom kronprinsparet mener det er et medieoppslag som bryter med god presseskikk, så har de full mulighet, slik som alle andre, til å klage det inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Det har de også gjort tidligere, sier Nybø.

Hun har ikke lest den aktuelle saken i Se og Hø, og ønsker derfor ikke å gå inn på den. Nybø sier hennes generelle inntrykk er at norsk presse stort sett har vært varsom i omtalen av Høiby og respektert ønsket om å skjerme ham.

– Samtidig er han en del av Norges mest offentlige familie og har deltatt på en rekke offentlige sammenhenger sammen med kongefamilien, for eksempel på slottsbalkongen 17. mai. Da må han påregne at det er oppmerksomhet rundt ham som person, og det har også PFU konkludert med tidligere, fortsetter Nybø.

Brev til mediene

I forbindelse med Høibys 20-årsdag i januar 2017 skrev kronprinsessen et åpent brev der hun blant annet kritiserte deler av norsk presse.

«De siste par årene har vært preget av en utvikling jeg som mor selvfølgelig gjerne skulle vært foruten. Marius har blitt utsatt for et press fra deler av norsk presse jeg mener ikke er dem verdig», skrev kronprinsessen.

Brevet fikk internasjonal oppmerksomhet og Norsk Redaktørforening sa de ble overrasket over kritikken i brevet.

Slottet utdypet innholdet i brevet og sa at kronprinsessen mente omfanget av dekningen hadde økt.

Norsk Redaktørforening inviterte kronprinsessen til dialog om medieomtalen etter det åpne brevet. Nybø sier til NRK at invitasjonen ikke er besvart.