Kronprinsparet om krisene da de ble kjærester: Gjør meg fortsatt sint

– Jeg får vondt i magen av det her. Derfor har jeg sjelden snakket om det. Ubehaget fra det året er med meg fortsatt, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– Å føle seg jaget er en overveldende følelse. I tiden fra det ble kjent at Haakon og jeg var kjærester, og til vi giftet oss, følte jeg meg jaget.

Beskrivelsen kommer i den nye biografien «Haakon – historier om en tronarving», ført i pennen av journalist og forfatter Kjetil Østli og med kronprinsens egne ord.

– Den mest sårbare delen av livet mitt ble diskutert i det offentlige rom

I boken åpner kronprinsparet opp om den vanskelige tiden da deres forhold ble kjent.

Et forhold som bar preg av kriser, beskriver kronprinsesse Mette-Marit det som nå.

En periode som har merket henne for livet.

– Å oppleve at den mest sårbare delen av livet mitt ble diskutert i det offentlige rom, er noe jeg ikke blir helt ferdig med. Jeg klarer ikke å begripe at det skjedde i Norge, sier hun.

– Forholdet til pappa gjorde det sårere. Han og jeg hadde allerede en komplisert relasjon, og det utnyttet deler av pressen. Noen utnyttet pappa. (…) De tråkka på meg og familien min.

Kronprinsesse Mette-Marit forteller at hun følte seg konstant jaget av pressen da hun ble sammen med kronprinsen. Her er hun fotografert på sitt kontor på Slottet, da NRK møtte henne i anledning 50-årsdagen i sommer. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Da forholdet mellom kronprinsen av Norge og alenemoren Mette-Marit Tjessem Høiby ble kjent i norsk presse for snart 24 år siden, ble det holdt krisemøter på Slottet etter en rekke oppslag og spekulasjoner om Mette-Marits fortid.

– Det jeg egentlig husker, er voldsomt mye negativitet rundt Mette og meg, og at mange følte seg i sin fulle rett til å mene noe høylytt om oss to, og om henne. Det er en surrealistisk opplevelse å se folk på TV snakke ned kjæresten din og mene at to som er forelsket, bør gjøre det slutt, sier kronprins Haakon i boken.

Kronprinsen og Mette-Marit Tjessem Høiby ble tatt bilde av da de forlot et utested i Kristiansand sommeren 2000. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi tenkte hele tiden at nå roer det seg. Vi forventet at det la seg. Men det sluttet ikke. (…) Det ble så kraftfullt. Jeg følte en stund at alt rundt meg vakler.

– Det føltes som om vi nesten giftet oss der og da

Kritikken gikk inn på kronprinsen, som til slutt valgte å ta regien selv i et forsøk på å beskytte kjæresten.

I hagen på Skaugum tok han imot NRK i mai 2000.

– Jeg stadfestet at vi var kjærester, og jeg fikk kommentert det som ble debattert, at Mette hadde barn fra før, som var i orden for meg, samt hennes ungdomsopprør, om housemiljøet hun hadde vært i tidligere, sier kronprins Haakon nå.

– Vi fikk satt våre ord på det, uten å gå for dypt inn. Husk at situasjonen var helt ute av kontroll. Nå snakket man ikke om «alenemor», men om narkotika og om housemiljøets mulige kriminelle forgreininger. Det ble voldsomt, og uskyldige ble rammet.

Kronprins Haakon beskriver videre at nettopp det intervjuet fikk en dypere dimensjon for det unge paret.

I debatten som hadde rast i forkant, hadde flere tatt til orde for at det var et umulig forhold, at de måtte gå fra hverandre.

– Ga vi ikke etter, måtte det gå andre veien. Da stadfestet vi at det var oss to. Det føltes som om vi…nesten giftet oss, der og da. At nå finnes det ingen vei tilbake. Å gå ut i mediene på den måten er nesten som å inngå ekteskap.

– Alt gikk fort. Vi ble presset til å gå fort fram. Mette sa tidlig til meg: «Haakon, jeg har en sønn. Hvis du ikke mener alvor, så gjør det slutt nå. Jeg kan ikke gå gjennom alt dette hvis du ikke mener det.» Det var kanskje forlovelsen vår.

Lukket seg inne og gråt

Oppslagene om Mette-Marits utagerende fortid fortsatte likevel, og mange mente kronprinsen hadde funnet seg et upassende dronningemne i alenemoren.

Det skapte bølger da paret valgte å flytte sammen, selv om de ikke var forlovet.

På Slottet ble redaktørene i de store mediehusene i oktober 2000 kalt inn til et lukket møte. Hensikten fra Slottets side var å forklare dem gangen i hvordan en kongelig forlovelse ville vært, om den skulle komme, for å unngå videre spekulasjoner.

Det ble i stedet tolket som en bekreftelse på at paret skulle forlove seg.

– Da datt jeg sammen. Jeg ler av det nå, men da? Jeg var så sliten og lei meg at jeg måtte ta en halvtimes timeout for meg selv inne på et tomt kontor på UD. Der inne begynte jeg rett og slett å gråte, forteller kronprins Haakon.

Vendepunktet

Dagen endte med at han dro hjem til kjæresten, der journalister og fotografer ventet utenfor. Skulle paret forsøke å komme seg usett ut av garasjen og komme seg vekk? Dra utenlands?

De valgte i stedet å gå ut og ta en kaffe. Pressen fikk bare henge på slep.

Foto: Tor Richardsen / NTB

Bildene av det unge paret i «duffelcoat» og med kjøpekaffe i pappkrus, på en benk i en park på St. Hanshaugen i Oslo, ble nærmest ikoniske.

Kronprins Haakon beskriver hendelsen som et vendepunkt.

– Helt fra begynnelsen mistet vi kontrollen, bit for bit. Nå sto vi der. Vi gjemte oss ikke mer.

Kronprinsesse Mette-Marit kaller kaffeturen i parken for «forlovelsesdagen». Dagen de ikke ville skjule seg mer.

Den offisielle forlovelsesdatoen ble på forhånd satt til 1. desember 2000 – av den praktiske, kanskje noe uromantiske, grunnen at det var da kongen og dronningen hadde ledig tid i kalenderne sine.

Kronprinsen skulle orientere regjeringen om den kongelige forlovelsen i statsråd. Han rakk så vidt å gå ned på kne og fri formelt før han gikk inn i statsrådssalen på Slottet.

Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby stilte opp til offisiell fotografering med sine foreldre på Skaugum i anledning forlovelsen i desember 2000. Foto: Lise Åserud / NTB

«Forferdelig» pressekonferanse

Men prøvelsene var ikke over. Kritikken mot den da kommende kronprinsessen fortsatte. Paret følte at de ikke hadde annet valg enn å ta tyren ved hornene og snakke om Mette-Marits fortid.

– Presset utenfra varte til vi gifta oss, helt til pressekonferansen på Slottet. Botsøvelsen kaller jeg den, sier kronprinsesse Mette-Marit i boken.

Pressekonferansen ble holdt på Slottet tre dager før bryllupet.

«– Er du klar, spurte jeg Mette før vi gikk inn døra til alle journalistene og fotografene.

Da løp hun ut for å kaste opp. To minutter senere kom hun tilbake.

– Er du klar nå?

– Ja, nå er jeg klar.»

Slik beskriver kronprins Haakon det.

– Det er ikke rart jeg er glad i denne jenta, sa kronprins Haakon etter at Mette-Marit Tjessem Høiby hadde snakket om fortiden sin på en pressekonferanse tre dager før de giftet seg. Foto: Vidar Ruud / NTB

På pressekonferansen snakket Mette-Marit om fortiden. Hun fortalte om et sterkt ungdomsopprør, hvor det var viktig å leve på tvers av det som var akseptert.

– Det har ført til at jeg har levd ganske utsvevende. Jeg var i et miljø hvor det ble testet, og vi gikk utover grenser. Det har vært en veldig dyrekjøpt erfaring for meg, som har tatt meg lang tid å bearbeide. Sånn at det ikke skal være noen tvil om hvor jeg står i dag, vil jeg også si at jeg benytter denne anledningen til å ta avstand fra narkotika. Jeg vet at dette har vært veldig vanskelig for veldig mange. Og det er jeg veldig lei meg for. Det har vært veldig vondt for meg i denne perioden, sa den da 28 år gamle Mette-Marit.

I dag ser hun tilbake på «botsøvelsen» med sinne.

– Ennå kan seansen gjøre meg sint. Jeg forstår behovet for fortellinger, en ung alenemor må bekjenne sine synder før hun kan slippe inn i denne familien. Jeg skjønner at det må til for at folk kan akseptere meg. Samtidig er det for lett å bli bergtatt av det romantiske i den fortellingen, hun som bekjenner sine synder og vaskes ren.

– Men det kan jeg love deg, at å bli vaska fri for synder i full offentlighet, er det ingen romantikk i. Det er forferdelig.