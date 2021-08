Dagen skulle etter planen ha vært markert på Skaugum, men en positiv koronatest setter en stopper for det.

Slottet meldte søndag kveld at prinsesse Ingrid Alexandra har testet positivt for koronaviruset og er isolert hjemme på Skaugum.

Samtidig meldte Slottet at resten av kronprinsfamilien også er blitt testet, og at de ikke har fått påvist smitte, men at kronprinsparets planlagte markering av bryllupsdagen blir utsatt.

Dette falt de for

Kronprinsparet «tyvstartet» imidlertid markeringen tidligere i sommer, da de i NRKs radioprogram «Sommer i P2» snakket om blant annet kjærligheten og samlivet.

– Mette mener vi traff hverandre på Quartfestivalen. Jeg sier vi traff hverandre gjennom felles venner. Begge deler er vel riktig. Min versjon høres bedre ut.

Slik beskrev kronprins Haakon hvordan han møtte henne som han ville dele livet og den kongelige gjerningen med.

KYSSET: Jubelen steg da det nybakte ekteparet og kronprinsparet kysset utenfor Oslo domkirke etter vielsen 25. august 2001. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Den lyse sørlandsjenta gjorde inntrykk på ham da de for alvor ble kjent sommeren 1999.

– Du merker godt når Mette kommer inn i et rom. Det er en kraft der som ikke er så lett å overse. Hun virket selvsikker og verdensvant. Og var fin å prate med. Det føltes trygt når vi var sammen, sa kronprins Haakon.

– Det at hun hadde et lite barn, fortalte meg egentlig bare at hun ikke var redd for å ta på seg forpliktelse og ansvar. Hun ble ikke noe mindre attraktiv i mine øyne av den grunn. Det liknet jo egentlig litt på meg. Jeg kunne være med på konsert og være ute med venner, men jeg visste jo at jeg bar på et ansvar. Vi forvaltet begge noe vi så på som viktig.

Kronprinsesse Mette-Marit holdt ikke tale da hun og kronprins Haakon giftet seg. Da de hadde vært gift i ti år, benyttet hun anledningen under et arrangement i Nidarosdomen til å endelig få sagt det hun hadde på hjertet.

I katedralen der konger er kronet og signet, satt hun barbent på scenen og fortalte hva Haakon hadde betydd for henne.

– Jeg opplever at det mennesket jeg traff, og den kjærligheten det mennesket har vist meg, har vært en stor kraft i mitt liv. Derfor har kjærligheten egentlig vært en stor endringskraft for meg, fordi jeg opplever så sterkt at Haakon så meg når vi møttes. Og det gjør at jeg også på mange vis kan være glad i meg selv når jeg er på mitt mørkeste.

Se kronprinsesse Mette-Marits kjærlighetserklæring i programmet «Bryllaupstalen»:

"Bryllaupstalen" Du trenger javascript for å se video.

Kostet å velge hverandre

«Kjære Mette-Marit. Nå er vi her. Nå er vi sammen.»

Kronprins Haakon vendte seg mot bruden – Norges nye kronprinsesse – da han begynte sin tale under bryllupsmiddagen 25. august 2001.

Tiden i forkant av bryllupet hadde vært turbulent. Mange mente kronprinsen hadde funnet seg et upassende dronningemne i alenemoren. Tilliten til kongehuset var synkende, og kronprinsen følte selv at han satte monarkiet i fare. Bruden hadde få dager før bryllupet bedt alle om unnskyldning for deler av sin fortid.

Det kostet de to å velge hverandre.

– Dere har ikke valgt den minste motstands vei. Men kjærligheten vant, sa biskop Gunnar Stålsett i sin tale under vielsen.

Se bilder fra bryllupet:

For da kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby, som hun da het, gikk sammen opp kirkegulvet i Oslo domkirke for å bli viet, fulgte nær halve Norges befolkning med på TV-sendingen.

Det ferske kronprinsparet ble møtt av et folkehav da de gikk ut på slottsbalkongen som nygifte. De vinket til folket, kysset og holdt rundt hverandre.

Da kronprinsessen løftet opp sin da fire år gamle sønn Marius på armen, steg jubelen ytterligere. Den lille lysluggen satt på mammas arm, så ned på den proppfulle Slottsplassen og gned seg litt i øynene, mens kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon vinket.

HILSTE FOLKET: Kronprinsesse Mette-Marit tok sønnen Marius på armen og hilste den store folkemengden som hadde møtt opp på Slottsplassen i forbindelse med bryllupet i 2001. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Stolt over at Mette og jeg har greid å lage en så fin familie

Siden fikk de barna prinsesse Ingrid Alexandra (17) og prins Sverre Magnus (15) sammen.

20 år etter bryllupet, er det nettopp familien kronprinsen trekker frem som noe av det han er aller mest stolt over. I «Sommer i P2» fortalte kronprins Haakon om da kronprinsfamilien var på bobilferie langs California-kysten og skulle surfe i lette bølger.

– Vi var uti, alle sammen. Jeg var stolt. Over at Mette og jeg hadde greid å lage en så fin familie, som trives så godt sammen. Og at vi til tross for den situasjonen vi er i, har greid å gi barna et rom hvor de kan kjenne seg trygge.

FAMILIEN: Kronprins Haakon trekker frem familien som noe av det han er aller mest stolt over å ha fått til sammen med kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Lise Åserud / NTB

Skulle feire med ungdommer

Selv har kronprinsparet brukt de 20 årene de har vært gift, blant annet til å hjelpe andre ungdommer. Ungdommer som kan ha falt utenfor det vanlige utdanningsløpet eller arbeidslivet.

– Det å jobbe for at ungdom skal kjenne at de har en plass i fellesskapet vårt, er viktig. Og for meg er ikke det bare ord. Jeg vet at de vanskelige årene mellom tenåring og voksen kan være en veldig sårbar livsfase for mange. Sånn var det for meg, sa kronprinsesse Mette-Marit i NRK i sommer.

I forbindelse med bryllupet i 2001, opprettet de Kronprinsparets humanitære fond, der utenforskap blant unge og psykisk helse har stått sentralt. De har gjort det til en tradisjon å dele ut fondsmidler på bryllupsdagen.

Også i år ville kronprinsparet rette søkelyset mot fondet på bryllupsdagen. Opprinnelig var planen å markere 20 års bryllupsdag – og 20-årsdagen til fondet – ved å invitere 20 ungdommer fra fondet til Skaugum.

Dette er nå utsatt på grunn av koronasmitten på Skaugum.