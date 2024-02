Sykehuset i Malaysia sier til TV 2 at kongens helsetilstand er stabil. De vil ikke gå nærmere inn på hvorfor han er innlagt.

I går ettermiddag opplyste kongehuset at kong Harald (87) er blitt syk i løpet av et ferieopphold i Malaysia og var innlagt på et sykehus der.

Kongen er innlagt med en infeksjon og får god oppfølging av både norsk og malaysisk helsepersonell, het det i pressemeldingen.

Det malaysiske nyhetsnettstedet Astro Awani meldte samme dag at den norske kongen var innlagt på sykehuset Sultanah Malihai på øygruppen Langkawi.

Kong Harald er på privat ferie i Malaysia sammen med dronning Sonja.

Program går som planlagt

Kronprinsparets program er ikke endret etter at det ble kjent at kong Harald var innlagt på sykehus.

Kronprins Haakon – som er kronprinsregent, en slags «kongevikar», mens kongen er på ferie – og kronprinsesse Mette-Marit skal som planlagt besøke Røde Kors-kurset i redningsledelse på Finse i dag.

På fredag skal kronprinsregenten ifølge Kongehusets offisielle kalender lede statsråd på Slottet.

Heller ikke i kong Haralds offisielle program er det foreløpig gjort endringer.

Kongen står oppført med sitt første offisielle oppdrag etter vinterferien fredag 8. mars, når han skal lede statsråd på Slottet, slik planen har vært en stund allerede.

Kong Harald hadde et tett arbeidsprogram i fjor og var på flere reiser. Her er han i Vevelstad kirke under kongeparets fylkestur i Nordland i fjor sommer. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kronprins Haakon står i det offisielle programmet oppført som kronprinsregent til og med onsdag 6. mars.

Det vil si at kongen i utgangspunktet ikke var ventet tilbake fra ferien i utlandet før 7. mars.

I fjor hadde kong Harald 431 arbeidsoppdrag – slik er hans arbeidshverdag:

Sykmeldt tidligere

Kong Harald har vært sykmeldt med infeksjon flere ganger tidligere.

I slutten av januar var kongen sykmeldt på grunn av en luftveisinfeksjon, men var tilbake på jobb etter noen dager.

I mai fjor ble kongen innlagt på Rikshospitalet, også den gangen fikk han behandling for infeksjon.

Kong Harald måtte da overlate statsbesøk fra Italia til kronprinsregenten, men ble friskmeldt akkurat i tide til å ta plass på Slottsbalkongen 17. mai.

Kongefamilien hilste tradisjon tro barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen på 17. mai i fjor. Kong Harald hadde da vært sykmeldt i over en uke for å få behandling for en infeksjon, men ble friskmeldt fra 17. mai. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Da kongeparet i juni ble spurt om hvordan de hadde opplevd kongens sykeperiode, sa kongen selv om sykehusinnleggelsene:

– Det jeg kan si, er at det var gørrkjedelig.

Også i 2022 hadde kongen flere perioder med helseproblemer.

Han ble operert sist i 2021, da for en skadd sene over høyre kne. Operasjonen var vellykket, og kongen ble i etterkant erklært å være i fin form.

I 2020 byttet kong Harald ut en hjerteklaff ved Rikshospitalet, etter å ha slitt med tung pust.

Også i 2005 gjennomgikk han også en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren. Den gang ble aortaklaffen erstattet med en kunstig hjerteklaff.