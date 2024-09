– Av respekt for alle de involverte, inkludert Marius, ber jeg om forståelse for at jeg ikke ønsker å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, sa kronprinsesse Mette-Marit.

Et stort pressekorps hadde tatt plass foran kronprinsparet. Det var første gang kronprinsessen møtte pressen etter siktelsen mot sønnen.

Da hun fikk spørsmål om hvordan hun har hatt det som mor i denne prosessen, svarte hun:

– Jeg kan ta utgangspunkt i hvordan jeg har det nå: Jeg synes det er veldig fint å få lov til å være her og være på fylkestur. Det er noe vi har gledet oss til lenge.

– Dette er en av de turene vi gleder oss mest til i året, å komme ut og treffe folk der de bor, se hvordan folk skaper gode lokalsamfunn. Det betyr veldig mye for oss. Så dette er en god dag for meg. Tusen takk for all omtanke, men jeg kommer ikke til å svare noe mer på akkurat det du spurte om.

Kronprinsparet tok seg god tid med blomsterbarna da de ankom Selbu. Foto: Kristi Marie Skrede / NRK

Selbu kommune i Trøndelag var første stopp på kronprinsparets tre dager lange fylkesreise.

Da kronprinsen talte til ungdommer og barn i Selbu i formiddag, trakk han fram at ungdomstiden kan være en sårbar fase.

– Både dere som selv er ungdom, og vi som er foreldre, vet at ungdomstiden kan være en veldig spennende, men også sårbar fase i livet, sa kronprins Haakon.

– Da er det viktig at vi ser hverandre, at vi prøver å være der for hverandre.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit gjennomfører årets fylkesreise som planlagt og stilte opp til fotografering i Selbu. Foto: Lise Aaserud / NTB

Kronprinsparet gjennomfører en fylkesreise hvert år, og i år er den lagt til Trøndelag, der fire kommuner skal få kongelig besøk.

Foto: Lise Aaserud / NTB Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Aaserud / NTB

Siktelse og besøksforbud

Årets fylkesreise kommer i en tid der det stormer rundt de kongelige og familien.

I forrige uke ble det kjent at Marius Borg Høiby er ilagt besøksforbud mot den fornærmede kvinnen i saken der Høiby er siktet for kroppskrenkelse, skadeverk og trusler.

Han etterforskes også for flere forhold.

Marius Borg Høiby deltok sammen med resten av familien da lillesøster prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag ble feiret i 2022. Foto: Lise Åserud / NTB

Høiby har i en offentlig skriftlig uttalelse selv innrømmet bruk av vold i alkohol- og kokainrus. Da fortalte han også at han har flere psykiske lidelser, og at han over lengre tid har slitt med rusbruk.

Da kronprins Haakon besøkte Stavanger for et par uker siden, fikk han blant annet spørsmål om hva kronprinsparet har visst og gjort for å håndtere den situasjonen.

– Vi står jo veldig tett på. Så vi har visst om det Marius har fortalt oss, og har visst om en del av disse problemkompleksene, men jeg har ikke lyst til å gå inn i detaljene på det, sa kronprinsen.

Politiet hadde forebyggende samtale med Høiby

Oslo politidistrikt har i dag bekreftet at de hadde en forebyggende samtale med Marius Borg Høiby i fjor.

– Politiet foretar jevnlig forebyggende samtaler med enkeltpersoner som kan oppholde seg/befinner seg i et kriminelt miljø. Samtalene er et tidlig forebyggende tiltak, sier enhetsleder i Oslo politidistrikt, Frode Larsen, til NRK.

Politiet vurderte at det var hensiktsmessig å gjennomføre en slik samtale med Høiby, sier han.

– Det ble også vurdert nødvendig fordi politiet har et utvidet ansvar for sikkerheten til Kongehuset og kongefamiliens medlemmer. Konkrete vurderinger rundt årsaken til samtalen eller innholdet i denne, ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på, sier han.

Det var Aftenposten som først fikk bekreftet disse opplysningene.

Hadde kontakt med fornærmede

Høiby ble pågrepet på Jansløkka skole i Asker, rett ved Skaugum der kronprinsfamilien bor, søndag 4. august.

Etter at siktelsen mot Høiby ble kjent, har også to andre ekskjærester anklaget ham for vold. Begge har status som fornærmet, og sakene deres etterforskes som vold i nære relasjoner.

Det er fra før kjent at kronprinsesse Mette-Marit har hatt kontakt med den fornærmede kvinnen som Høiby har innrømmet kroppskrenkelse overfor.

Kronprinsen ville ikke gå i detalj om denne kontakten da han fikk spørsmål om det for to uker siden.

– Vi har bekreftet at kontakt har forekommet, men jeg vil ikke gå inn i detalj videre på det, sa han.