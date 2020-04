Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er så glad for å se folk igjen! ler kronprinsesse Mette-Marit idet hun møter NRK, på trygg avstand i hagen hjemme på Skaugum.

Siden Norge stengte 12. mars, har også kronprinsparet måttet skjøtte sitt kongelige oppdrag fra hjemmekontoret. Flasker med håndsprit og plakater som lister opp koronareglene vitner om at også her tas smittevernrådene på høyeste alvor.

Ikke minst siden kronprinsessa selv er i risikogruppa med kronisk lungesykdom – men det vil hun ikke snakke om.

Mette-Marit vil heller snakke om at forskerne nå har satt i gang et stort, nasjonalt prosjekt for å kartlegge hvordan koronakrisa påvirker den mentale helsa til nordmenn.

I forkant har kronprinsparet nettopp hatt et nettmøte fra stua. Der har de snakket med hjelpetjenestene som forteller at «urovekkende mange» av dem som har tatt kontakt de siste ukene har selvmordstanker.

HJEMMEKONTOR: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon har i likhet med mange andre arbeidet hjemmefra den siste halvannen måneden. Her har de videomøte med ulike hjelpetjenester i samfunnet. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Niåringer tar kontakt

– Vi har en 15-åring vi har skrevet med i hvert fall de tre siste ukene, som våkner hver

KORONAKONSEKVENSER: – Urovekkende mange sliter med tankene sine nå. Kriser forsterker allerede eksisterende problemer, sier Aslaug Timland i Mental helse. Foto: Idrak Abbasov

eneste morgen med et ønske om å dø. Tenåringen finner ingen mening med livet, og ingen andre arenaer å snakke enn med oss, forteller Aslaug Timland i Mental Helse.

Hun sier det er barn helt ned i niårsalderen som skriver til Mental Helse og forteller om byrden av å være isolert, og savnet etter venner og skole.

– Det er urovekkende mange som sliter med tankene sine nå. Kriser forsterker allerede eksisterende problemer, sier Timland.

Hun mener tiltakene som er satt inn for å bekjempe pandemien skaper ekstra utfordringer, særlig for dem som sliter fra før.

Klarer bare å svare halvparten

Ifølge Kirkens SOS har de hatt mer enn en dobling i antallet samtaler om selvmord i perioden 12. mars til 26. april, fra 9 til 20 prosent.

I tillegg varer samtalene lengre enn vanlig, og selv med ekstra bemanning klarer de kun å svare på halvparten av henvendelsene.

– De tyngste samtalene er kanskje de som utsettes for vold og overgrep, og som nå er sperret inne med dem som kanskje utøver noe av dette, forteller Lene Hopland Bergset i Kirkens SOS.

Hun sier mange er kjemperedde, og i noen tilfeller frykter for livet sitt. For dem er det helt avgjørende at de kan ta kontakt skriftlig, slik at andre ikke skal høre hva de forteller.

STOR PÅGANG: Lene Hopland Bergset fra Kirkens SOS forteller kronprinsparet at de har økt kapasiteten på chattetjenesten for å kunne svare flest mulig som tar kontakt under koronakrisa. Likevel klarer de kun å svare halvparten. Foto: Kirkens sos

– Hjerteskjærende

– Det er hjerteskjærende å høre at de som jobber ute i kommunene opplever så stor forverring av situasjonen for dem som har det vanskelig fra før, sier kronprinsessa til NRK.

TRØST I MØRKET: – Husk at det går over. Det kommer lysere dager. Det tror jeg er viktig at alle holder fast ved, sier kronprinsesse Mette-Marit Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Hun har vært engasjert i psykisk helse i flere år. I 2001 ble hun høy beskytter for Rådet for psykisk helse.

Kronprinsessa tror situasjonen for mange familier forverres av koronakrisa.

– Kanskje foreldrene drikker mer, man er tettere på hverandre, og intensiteten i konfliktene blir ofte større. Det gjør jo noe med hverdagen til barn og unge, sier Mette-Marit.

Hun peker også på at det blir vanskeligere å spørre om hjelp og å bli sett når alle isoleres hjemme, samtidig som de vanlige oppfølgingstilbudene ikke er i full drift.

– Jeg tror det er utrolig viktig at hjelpetjenestene har utvidet tilbudet på chat for ungdom. Spesielt i denne typen situasjoner hvor det er vanskelig å ha samtaler som de før har kunnet hatt på telefon, fordi de er redde for at folk hjemme skal høre dem, og de ikke kan gå ut.

Går turer

Til NRK forteller kronprinsessa at hennes egen kur i koronaens tid er å ta daglige turer ute i naturen.

– Hvis det er ett råd jeg skal gi, er det å holde på gode rutiner; komme seg opp om morgenen, få nok søvn, komme seg ut i naturen. Det tror jeg er veldig viktig for alle. Og husk at det går over. Det kommer lysere dager.

Ifølge Mette-Marit kan en lærdom fra krisa være hvor viktige de sosiale båndene er for mennesker – også de litt perifere.

– Ikke bare mellom nære venner og kollegaer, men også den kretsen litt utenfor. De vi treffer på butikken, i gata.

GLAD FOR Å SE FOLK: Ifølge kronprinsesse Mette-Marit kan en lærdom fra krisa være hvor viktig de sosiale båndene er for mennesker, også de perifere som personer man treffer på gata eller i butikken. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Kronprinsessa synes det er veldig vanskelig å tenke på at en nedstengning av landet rammer de mest sårbare. Hun mener vi spesielt bør tenke på de unge.

– Vi har alle et ansvar nå for å ta vare på hverandres psykiske helse. Vi er nødt som naboer, foreldre å passe på hverandre. Det er det ingen tvil om.

Da pandemien rammet, åpnet det seg også en unik mulighet for forskerne. I en stor, nasjonal undersøkelse ønsker flere fagmiljøer å finne ut hvordan kriser påvirker nordmenns mentale helse.

Først var fokuset på unge, men nå inviterer forskerne alle til å delta.

– Kommer kronprinsessa selv til å svare på undersøkelsen?

– Ja, det gjør jeg! Jeg ble så nysgjerrig på spørsmålene at jeg har lyst til å gå inn og svare selv også.