Kronprinsesse Mette-Marit forsøkte å gjøre Skaugum plastfritt

– Jeg gjorde et forsøk på å få Skaugum plastfritt i fjor, og det gikk ikke så veldig bra. Jeg synes det var utrolig vanskelig. Det var et eksperiment for å se hvordan vanlige forbrukere kan unngå å bruke plast, sier kronprinsesse Mette-Marit til NRK.

Kronprinsessen har lenge hatt et miljøengasjement, og både hun og andre i kongefamilien har flere ganger vært med på å plukke plast og annet søppel langs norske strender.

SØPPELPLUKKERE: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon plukket søppel i strandsonen i Bogosen i Nordland i 2014. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Eksperimentet inspirerte meg til å tenke over når plast er et nødvendig produkt, og når det faktisk ikke er det. Vi er på ingen måte perfekte, men å i hvert fall prøve å redusere sitt eget plastforbuk, tror jeg er viktig, sier kronprinsesse Mette-Marit.

Hun opplevde at det særlig var plastemballasje rundt mat og andre varer, som elektronikk, som gjorde det vanskelig å lykkes med å gjøre kronprinsfamiliens hjem plastfritt.

Hval med magen full av plast ble en vekker

En syk hval som strandet på Sotra utenfor Bergen i slutten av januar, ble en vekker for mange. Viltnemnda måtte til slutt avlive dyret, den første gåsenebbhvalen som er dokumentert i Norge.

Selv forskerne ble sjokkerte over det de fant de hvalens magesekk: Over 30 plastposer og store mengder mikroplast.

– Det var ikke et vakkert syn. Jeg tror det er blitt en «wake-up call» for mange, sier kong Harald, som en rekke ganger har sett den økende plastforurensningen i havet når han seiler og er bekymret for utviklingen.

– Det er skummelt. Vi får håpe vi våkner til felles dyst, alle sammen, sier dronning Sonja.

Ifølge FN-miljøsenteret Grid produseres det nå rundt 350 millioner tonn plast årlig i verden, og det er ventet en dramatisk økning i plastproduksjonen de kommende årene.

Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet og truer natur, dyr og mennesker.

I begynnelsen av desember vedtok FN å forby utslipp av plast i verdenshavene.

– Vi har plukket søppel på strender mange ganger, men jeg tror det som er nytt for meg nå, er omfanget av plastforsøplingen i havet. Man sier at det innen 2050 kommer til å være mer plast enn fisk i havet. Det er slike tall som er så dramatisk grusomt for meg at jeg tenker at her er vi nødt til å bidra, sier kronprins Haakon.

PROPPFULL: Over 30 plastposer og store mengder mikroplast ble hentet ut av magesekken til den døde gåsenebbhvalen som strandet på Sotra. Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

Mange tonn plast i havet hvert minutt

Marinbiolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet Per-Erik Schulze er glad for engasjementet.

– Hvert eneste minutt er det en mengde som tilsvarer flere søppelbiler fullastet med plast, som går i havet. Vi ser at det hoper seg opp og brytes ikke ned. Sånn kan det ikke fortsette, sier Schulze.

– Det er flere forskere som sier at plast er som en miljøgift. Det som kjennetegner miljøgifter, er at de er persistente og brytes veldig langsomt ned. De tas opp i organismene og gir ulike typer skader.

Han beskriver også det han omtaler som et «gigantisk, skjult dyreplageri».

– Det er veldig mange dyr som lider fordi de har plast i magen, eller har satt seg fast i noe som er laget av plast.

Slik kan du redusere plastforbruket

