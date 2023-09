Kronprinsesse Mette-Marit er sykmeldt fra i går etter råd fra hennes lege, heter det i en pressemelding fra Slottet.

Kronprinsessen er i første omgang sykmeldt i to uker, men denne perioden kan bli forlenget.

Hun må dermed avlyse planlagte besøk som skulle ha skjedd den nærmeste tiden.

Nå før helgen skulle kronprinsesse Mette-Marit ha vært i Stockholm sammen med kongeparet og kronprins Haakon for å delta i feiringen av Sveriges kong Carl Gustafs 50 år på tronen.

Og i slutten av denne måneden, 26.–28. september, skulle kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit dra på sin årlige fylkestur, som i år går til Vestland. Der skulle paret besøke Aurland, Lærdal, Sogndal, Høyanger og Solund.

Begge disse reisene må kronprinsesse Mette-Marit nå avlyse som følge av sykmeldingen.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon feiret 50-årsdagene sine med bakgårdsfest på Slottet 25. august. Kronprinsessen har vært på offisielle oppdrag også etter det, men må nå tømme kalenderen den neste tiden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kronisk lungesykdom

Det er fem år siden kronprinsessen fortalte at hun, som da var 45 år, hadde fått påvist sykdommen kronisk lungefibrose.

Kronprinsessen sa da at hun hadde slitt med helseutfordringer i noen år. Ettersom plagene økte, hadde hun vært gjennom en lengre prosess for å finne ut av hva det skyldtes.

– Det viser seg at det er mer kronisk enn vi hadde håpet på, men det gjør også at litt flere brikker faller på plass, så for meg er det også en veldig stor lettelse, sa kronprinsesse Mette-Marit til NRK den gangen.

Det var ikke noe behagelig å snakke om egen helse offentlig, sa hun. Men kronprinsparet valgte å gå ut offentlig og fortelle om den kroniske sykdommen i 2018, fordi den kom til å begrense kronprinsessens arbeidskapasitet fremover.

Lungefibrose fører ofte til stive og mindre elastiske lunger, som gjør det vanskeligere å puste.

For en uke siden var både kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon på tribunen på Ullevaal stadion under privatlandskampen i fotball mellom Norge og Jordan. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Sårt og vanskelig

Da NRK møtte kronprinsessen i sommer, i forbindelse med at hun fylte 50 år, beskrev hun det som både sårt og tøft å ha fått påvist en kronisk sykdom.

– Det er mye som er sårt og vanskelig og tøft med det. Samtidig er det noe veldig fint med det, fordi du møter deg selv veldig. Man er nødt til å ta seg selv mye mer på alvor. Og så må man senke tempoet, som jeg jo har gjort veldig, sier hun.

En god mulighet til å stoppe opp og leve litt saktere, kalte hun det. Finne ut hva som gir energi, og hva som tar energi.

– Jeg kan ikke fuske lenger og bare tenke: «Dette går!». Men det er varierende hvor preget jeg er av sykdommen min, sa kronprinsesse Mette-Marit.

– For mange som lever med en kronisk sykdom som du ikke ser så godt, som meg, kan det være krevende spesielt på de dagene hvor det er ganske tungt. For når folk ikke ser det på deg, er det vanskelig å forstå. Det har jeg fått en ny respekt for for andre kronisk syke.

– For det påvirker hele livet?

– Ja, selvfølgelig gjør det det. Men samtidig prøver jeg veldig å se det positive. De fine tingene jeg jobber med. Det tror jeg er viktig for at man skal ha et godt liv. At man prøver å ikke grave seg ned i det, men heller se hva jeg kan få til med de begrensningene jeg har.

Kronprinsesse Mette-Marit på kontoret sitt på Slottet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Form og arbeidskapasitet har variert de siste årene.

Hun har tidligere beskrevet hvordan sykdommen har brakt med seg nye prioriteringer. Det ble viktigere å bare være Mette. Å ikke måtte definere seg ut fra at hun er kronprinsesse, men at hun fikk være Mette først.

Men i motsetning til andre, står kronprinsessen i en livslang jobb. For henne som en dag skal bli Norges dronning, ligger den største arbeidsoppgaven fortsatt foran henne. Kronisk syk i en gjerning som skal vare livet ut.

– Det prøver jeg i hvert fall ikke å tenke på, sa hun til NRK i 50-årsintervjuet og lo.

– Neida. Jeg tror jeg er blitt ganske mye bedre til å tenke bare her og nå. Bare se hvordan hver dag er. Og hvis det går bra, så går det bra. Man blir flinkere til å leve litt sånn i nuet.