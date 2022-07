Kronprinsesse Mette-Marit donerer kjolen til Nasjonalmuseet

En kronprinsesse, en internasjonal stjernedesigner og et verksted for kunstnere både med og uten funksjonsnedsettelser.

Det ble suksessoppskriften bak kjolen kronprinsesse Mette-Marit bar under den offisielle åpningen av det nye Nasjonalmuseet for nær tre uker siden.

Nå skal kjolen vende tilbake til museet. Kronprinsessen donerer nemlig den helt spesielle kjolen til Nasjonalmuseet, opplyser både museet og Kongehuset.

Kjolen er laget av norsk ull, håndvevd på Aurora Verksted og designet av Peter Dundas. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er en fantastisk gave. Dette er et unikt stykke norsk motehistorie, sier Karin Hindsbo, direktør ved Nasjonalmuseet, til NRK.

Norsk stjernedesigner

Kjolen er designet av norske Peter Dundas sammen med kronprinsessen selv.

Peter Dundas har vært sentral i den internasjonale motebransjen i mange år. Han har vært sjefdesigner for internasjonale luksusmotehus som Emilio Pucci og Roberto Cavalli og har designet flere kjoler for både kronprinsesse Mette-Marit og internasjonale stjerner tidligere.

Denne kjolen som Kim Kardashian bar under Met-gallaen i 2015, er blant Dundas-kjolene som er utstilt ved Nasjonalmuseet nå. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

På Nasjonalmuseet er flere av kjolene Dundas har designet for blant andre Kim Kardashian og Michelle Obama, allerede utstilt.

Denne gangen hadde han ikke bare en kongelig samarbeidspartner. Det ble et unikt norsk lag som sto bak den nå historiske kjolen.

Håndvevd ved unikt verksted

Sentralt i arbeidet med å lage kronprinsessens rosa kjole, er nemlig Aurora Verksted i Bærum utenfor Oslo. Kjolen er laget av norsk ull, og stoffet er håndvevd på verkstedet.

Verkstedet er et arbeidssted som også tilbyr tilrettelagt arbeid for kunstnere med ulike funksjonsnedsettelser.

– Det er arbeid, men det er uten produksjonskrav, for mange av våre medarbeidere er folk som har behov for mye omsorg for at hverdagen skal gå rundt. Men alt arbeid vi gjør, skal være av høy kvalitet, sier utviklingssjef Trine Dreyer på Aurora Verksted.

– Det skal selges i ordinært marked til vanlige kunder. Det er et poeng, det handler om verdigheten til voksne folk.

Camilla Reinfjell i gang med å veve stoffet som skulle bli til kronprinsessens kjole. Foto: Kristi Marie Skrede / NRK

En dag fikk verkstedet en uventet telefon.

– Da var det rett og slett sånn: «Vil dere være med på et prosjekt og veve kjolestoff?» Å veve kjolestoff i seg selv er vanskelig og krevende. Å gjøre det for kronprinsessen, er jo enda mer stress. Men for oss var det et umiddelbart ja. Det er utrolig stas. Stas for oss alle, sier Dreyer.

Kronprinsesse Mette-Marit og Peter Dundas møtte ansatte ved Aurora Verksted da kjolen skulle bli til.

Dundas: – Enda bedre enn jeg hadde håpet på

Litt tid i samme rom på verkstedet i Bærum, med både vevere, designer og kronprinsesse, ble det. Ellers foregikk samarbeidet via FaceTime.

– Da kronprinsessen foreslo å samarbeide med Aurora i prosjektet, sa jeg selvfølgelig ja med en gang. Jeg har alltid hatt det moro med antrekk for kronprinsessen, men dette var jo en litt annerledes utfordring, sier Peter Dundas til NRK.

Peter Dundas, som besøkte Aurora Verksted, er svært fornøyd med samarbeidet. Foto: Aurora Verksted

– Vi var ikke helt sikre på om det ville fungere tidsmessig, men alle besto med glans på linje med «couture atelierer» i Paris, med ekstra stoffveving i siste minutt.

Stjernedesigneren er svært fornøyd med stoffet som ble vevd og laget på verkstedet i Bærum.

– Det ble enda bedre enn jeg hadde håpet på. Vi innarbeidet gulltråder i bunnstoffet og prøvde oss frem på kontrastmønsterets farger med Aurora-teamet noen sene kvelder via FaceTime, sier Dundas.

– Det var første gangen for meg å arbeide med håndvevd stoff, som er mer som broderihåndverk for meg i hvordan jeg behandler det. Heldigvis er jo Mette en erfaren og pasjonert veverske og var utrolig hjelpsom i hele prosessen.

Her er deler av det vevede stoffet som ble til kronprinsessens kjole. Foto: Kristi Marie Skrede / NRK

Kronprinsessen er selv blitt en ivrig vever og gikk til anskaffelse av en vev til hjemmet på Skaugum under pandemien.

– Jeg tror vi alle er ganske stolte av resultatet, slår Dundas fast.

Mener gaven er viktig

Nå gleder direktør Karin Hindsbo seg til å stille ut kjolen på Nasjonalmuseet.

– En kjoleavdeling i et museum der man også viser det som nettopp er skapt, hva tilfører det Nasjonalmuseet?

– Nasjonalmuseet har en stor og helt unik samling av kunst, kunsthåndverk, arkitektur og design, som går fra antikken og helt frem til i dag. Så vi har verker som er 1000 år gamle, og vi har verker som bokstavelig talt ble skapt i går. Det er sånn det skal være i et nasjonalmuseum, sier Hindsbo.

– I det nye museet får drakt og tekstil en annen og kanskje mer fremtredende plass enn vi har hatt tidligere. I den forbindelse er denne gaven fra kronprinsessen veldig viktig for oss.