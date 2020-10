Kronprinsen: Faren min er fornøyd og i god bedring

– Han har det bra. Både legene og faren min er fornøyd, og han er i god bedring ser det ut som, sier kronprins Haakon.

Torsdag ble det kjent at kongen skulle hjerteopereres. Operasjonen var vellykket, og kongefamilien er lettet.

– Jeg vil gjerne takke hele teamet fra sykehuset med Bjørn Bendz (kongens livlege, journ. anm.) i spissen som har gjort en utrolig fin jobb. Vi visste de var kjempeflinke, men likevel var det veldig fint å vite at alt gikk bra, sier kronprinsen.

OPERERT: Kongen vår hadde en vellykket operasjon av hjertet denne uken. Foto: Terje Bendiksby

– Har pusten blitt bedre etter operasjonen?

– Han har nok ikke fått testet det skikkelig enda, men det kommer nok de neste dagene når han begynner å være litt mer aktiv, sier kronprinsen.

– Overtar pliktene

Kronprinsen forklarer at det ikke var veldig stor risiko forbundet med operasjonen, men at kongefamilien fulgte spent med.

– Jeg innrømmer at det var en lettelse å høre at det gikk bra. En blir litt urolig, sier kronprinsen.

I FARTA: Kronprins Haakon er i Trondheim når Den norske kirke markerer ny preses. Foto: NTB SCANPIX

Kronprinsregenten styrer når Hans Majestet Kongen er sykemeldt.

– Det ligger i konstitusjonen når kongen er sykemeldt, tar jeg over pliktene. Det har jeg vært med på før og det er relativt oversiktlig, sier kronprinsen.

– Skulle gjerne sett kongen her

Kronprins Haakon er i Trondheim når Den norske kirke markerer ny preses, nytt kirkemøte og nytt kirkeråd med en festgudstjeneste i Nidaros domkirke.

– Jeg skulle gjerne sett kongen her, men kronprinsen er en god erstatter, og sånn er det når kronpinsen er regent for tiden, sier stasminister Erna Solberg som også er i Trondheim.

Torsdag ble Hans Majestet Kongen innskrevet på Rikshospitalet for å operere hjertet. Kongefamilien besøkte ham på sykehuset fredag etter at han hadde gjennomgått en vellykket hjerteoperasjon.

Her kommer Kronprinsen og Dronningen på sykebesøk Du trenger javascript for å se video.

For 15 år siden byttet kongen ut hjerteklaffen med en kunstig en. Det er denne som nå har nådd slutten av sin levetid og derfor måtte byttes ut med en ny en.

Ny metode

Metoden som er brukt under operasjonen av 83-åringen denne gangen er relativt ny. Pasienten er våken mens operasjonen foregår, og kun lokalbedøvet.

Dronning Sonja og kronprins Haakon da de besøkte kongen tidligere i uken. Foto: NTB SCANPIX

– Operasjonen ble utført i et hybridrom – det vil si en blanding av et røntgenlaboratorium og en operasjonsstue. Det ble først lagt inn en midlertidig pacemaker. Deretter ble selve inngrepet utført via en pulsåre i lysken. En ny biologisk hjerteklaff ble satt inn via tilgangen i lyskepulsåren og plassert inne i den gamle klaffen. Den gamle klaffen ble således presset ut til siden av den nye velfungerende klaffen. Etter inngrepet ble Hans Majestet Kongen overført til Intensivavdelingen for videre observasjon, sier legen, Bjørn Bendz.

Sist kongen fikk ny hjerteklaff, i 2005, ble pasientene lagt i narkose for å åpne opp området rundt hjertet. Nå ble den nye klaffen festet til et kateter og ført inn via hovedpulsåren i lysken.