Kronprinsen roser helsetoppene for å vise fram usikkerhet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På rekke og rad kommer helsetoppene inn på slottet. Blant dem er Bent Høie, Bjørn Guldvog, Camilla Stoltenberg og John-Arne Røttingen. Folk vi har sett mye til siden pandemien skylte over landet vårt.

De var invitert til en litt uvanlig audiens hos kronprinsregenten og dronning Sonja. De hadde lyst til å takke landets helsetopper, for innsatsen og for handlekraften.

Med de kongelige til bords, spredt rundt bordet med god avstand, fikk de takketale fra selveste kronprinsen.

Kronprins Haakon i NRK-programmet «Året med kongefamilien». Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

– Vi har tillit til hverandre, sånn i samfunnet, men også til helsemyndighetene og politisk ledelse, og det er ganske kort vei mellom de forskjellige.

Det sier kronprins Haakon til NRK under et intervju for TV-programmet Året med kongefamilien som sendes 1. juledag.

Kongefamilien havnet også på hjemmekontor. Og da landet etterhvert åpnet, var det et forsiktig kongehus som ikke ville utfordre noen regler. Ei heller ta sjanser. Det ble Kronprinsen som jobbet mest den første tiden.

Kronprinsparet tok ingen sjanser. Også de holdt seg på hjemmekontor under pandemien. Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

– Det er jo flere i familien min som er i risikogruppe. Jeg har jo to foreldre som er over åtti, og jeg er gift med en som har underliggende sykdom. Så, det er noe som jeg tenkte ganske mye på. Men det vi må jo følge da de rådene som blir gitt, da. Det er jo ikke så mye mer man kan gjøre enn det.

Roser helsetoppene for usikkerheten

Myndighetenes regelverk rammet grupper i samfunnet hardt. Og det var ikke alltid rådene var like entydige. Det mener Kronprinsen er en styrke:

– Myndighetene var veldig åpne på at vi har ikke alle svarene, og vi vet ikke alt, men vi må gjøre det beste ut av kunnskapen vi har på det nåværende tidspunktet. Og da tror vi at dette er den beste veien. Og at det var lov til å være uenige, og at også til og med helsetoppene av og til var litt uenige om retningsvalg og sånn, det synes jeg er en styrke, sier Kronprinsen.

Nakstad: Viktig med diskusjon

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier kronprinsen vektlegger noe viktig.

– Kronprinsen sier som vanlig fornuftige ting. Dette er en virkelighetsbeskrivelse vi deler. Mange beslutninger har måttet tas på mangelfullt grunnlag. En åpen diskusjon og analyse er alltid viktig, sier Nakstad til NRK.

– Ser du på det kronprinsen sier som en anerkjennelse?

– Ja, helsedirektoratet har vært opptatt av å innhente råd fra mange, og det har gitt oss en bred tilnærming. Det har vært mange vanskelige diskusjoner og beslutninger i ulike faser. Mange grupper vektlegger ulike ting, og det å diskutere ting med mange er viktig. Da lander man ofte på en bedre beslutning.