Kronprins Haakon: – Har visst det Marius har fortalt oss

– Det er en alvorlig sak, og vi er opptatt av at alle involverte får god hjelp og støtte, at de har gode mennesker rundt seg, sier kronprinsen.

– Dette er en sak som nå er i rettsapparatet, som politiet håndterer. På den måten blir alle partene hørt, det er bra. Og så har jeg stor tillit til at de gjør det på en ryddig, profesjonell og rettferdig måte i både politiet og rettsapparatet.

På spørsmål om politiet har vært i kontakt med kronprinsparet i forbindelse med denne saken, svarer kronprinsen:

– Ikke direkte. Men jeg ber om forståelse for at vi ikke kan si så mye om saken. Hvis dere har spørsmål om saken, må jeg nok vise videre til advokaten.

Kronprins Haakon møtte pressen i Stavanger i dag. Foto: Silje Katrine Robinson / NTB

– Vi står veldig tett på

Kronprins Haakon er i Stavanger for å åpne olje- og energimessen konferansen ONS (Offshore Northern Seas).

Det skjer i en tid der det stormer rundt kongefamilien.

Fredag ble det kjent at politiet har utvidet siktelsen mot Marius Borg Høiby. Han er nå siktet for kroppskrenkelse, skadeverk og trusler og etterforskes for flere forhold.

– Kom siktelsen og arrestasjonen som en overraskelse på kronprinsparet?

– Jeg kan ikke si noe direkte om saken. Jeg ber om forståelse for at de er bedre at advokaten svarer på alle spørsmål som handler om saken, sier kronprins Haakon.

Høiby har i en offentlig skriftlig uttalelse tidligere denne måneden selv innrømmet bruk av vold i alkohol- og kokainrus. Da fortalte han også at han har flere psykiske lidelser, og at han over lengre tid har slitt med rusbruk.

– Kan kronprinsen si noe om hva kronprinsparet har visst og gjort for å håndtere den situasjonen?

– Vi står jo veldig tett på. Så vi har visst om det Marius har fortalt oss og har visst om en del av disse problemkompleksene, men jeg har ikke lyst til å gå inn i detaljene på det, sier kronprins Haakon.

Marius Borg Høiby er en del av kongefamilien, men ikke medlem av kongehuset. Her er han sammen med lillebror prins Sverre Magnus og lillesøster prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon og mor kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Lise Åserud / NTB

Bekrefter diplomatpass

Det er fra før kjent at kronprinsesse Mette-Marit har hatt kontakt med den fornærmede kvinnen som Høiby har innrømmet kroppskrenkelse overfor. Kronprinsen vil ikke gå i detalj om denne kontakten.

– Vi har bekreftet at kontakt har forekommet, men jeg vil ikke gå inn i detalj videre på det, sier han.

Etter at siktelsen mot Høiby ble kjent, har også to andre ekskjærester anklaget ham for vold. Begge har status som fornærmet, og sakene deres etterforskes som vold i nære relasjoner.

– Kjente kronprinsen til anklagene fra de to eksene?

– Alle spørsmål som handler om saken, ber jeg om forståelse for at vi ikke kan gå inn. Det må dere ta med advokaten, sier kronprinsen.

Kronprinsen bekrefter at Marius Borg Høiby har diplomatpass.

– Siden han var liten, har han hatt både vanlig pass og diplomatpass.

Fakta om diplomatpass: Ansatte i Utenriksdepartementet får diplomatpass når de jobber i utlandet som utsendt diplomat. Det gjør også spesialutsendinger fra andre departementer som tjenestegjør som utsendte diplomater.

Ansatte i Utenriksdepartementet har som hovedregel også diplomatpass når de jobber i Oslo, og bruker det når de er på tjenestereise i utlandet.

Personer som reiser på oppdrag for norske myndigheter kan få diplomatpass etter behov og søknad.

Du må være norsk statsborger for å få norsk diplomatpass.

Diplomatpass gir ikke diplomatisk immunitet. Det får kun diplomater som er utsendt fra et land til et annet. Kilde: Utenriksdepartementet

Solgte prinsessebryllupet: – En tid for å snakke videre om avtalen mellom prinsessen og kongehuset

Om tre dager begynner prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllupsfeiring.

Paret skal vies utendørs på Vinjevollen i Geiranger førstkommende lørdag, men begynner feiringen allerede torsdag med en «bli kjent-fest».

Det har vakt sterke reaksjoner at prinsessen, som er nummer fire i arverekken til den norske tronen, har solgt rettighetene til bryllupet til det britiske kjendisbladet Hello Magazine.

Etter det NRK får opplyst, er TV-rettighetene knyttet til Netflix.

All annen presse stenges ute fra vielsen og festene.

– Hva tenker kronprinsen om at rettighetene er solgt?

– Jeg tenker at nå er det bryllup, og det gleder vi oss til. Samtidig har vi en avtale som vi selvfølgelig legger til grunn at følges, og så er det en tid for at vi snakker videre om den, sier kronprinsen.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg utendørs på Vinjevollen i Geiranger. Sletten ligger ved siden av Hotell Union, der bryllupsfesten holdes. Foto: Astri Husø / NRK

I 2019 kom prinsessen og kongehuset frem til at hun ikke skulle bruke prinsessetittelen i kommersiell virksomhet, etter at hun var blitt kritisert for nettopp det.

I 2022 ble det klart at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset. Det ble i en avtale med kongehuset også lagt føringer for hvordan prinsessen og Durek Verrett kan operere kommersielt.

– Har prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett holdt seg til den avtalen når de nå har inngått eksklusiv avtale med Hello?

– Nå er det først bryllup, og det gleder vi oss til. Nå skal vi gjennomføre det. Det blir hyggelig. Og så er det en tid også for å snakke videre om avtalen, og hvordan vi håndterer den, svarer kronprinsen.

Kongen og resten av kongehuset har sagt nei til å stille opp på bilder der Hello Magazine har betalt for eksklusiv tilgang.

– Vi er kjent med at det er gitt eksklusive rettigheter til to medier for dekningen av bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, opplyste kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NRK i forrige uke.

– Kongehusets medlemmer har reservert seg fra å bli tatt bilde av og bli filmet av disse to mediene, i de tilfellene der pressen for øvrig ikke har tilgang.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har den siste tiden blitt observert med et kamerateam som har fulgt dem tett. Foto: PhotoRunner AS / Frank Evensen

Langt færre nordmenn støtter monarkiet: – Klart sånne saker har innvirkning

En fersk meningsmåling som Norstat har gjennomført for NRK, viser at nær fire av ti nordmenn har fått et mer negativt syn på monarkiet.

De fleste av dem begrunner det med prinsesse Märtha Louise, Durek Verrett og/eller Marius Borg Høiby.

– Det er klart at sånne saker har innvirkning på hvordan folk tenker. Samtidig er monarkidebatt noe vi følger med på, men som jeg tenker er bedre at det er opp til andre å kommentere, sier kronprins Haakon.

Samtidig som mange nordmenn har fått et mer negativt syn på kongehuset, synker oppslutningen om monarkiet som styreform.

Da kong Harald og dronning Sonja ble hyllet for å være «dritgode til å være konge og dronning» da de fylte 80 år i 2017, hadde monarkiet 81 prosent av det norske folk i ryggen.

Nå svarer 68 prosent at de støtter monarkiet.