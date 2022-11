– Vi synes vi har kommet frem til en bra løsning, for her er det flere interessenter, sier kronprins Haakon.

– Vi må ta hensyn til folk i Norge, og så er det enkeltmennesker som vi må ta hensyn til. I tillegg må vi ta hensyn til familien. Så en god løsning er å balansere alle disse hensynene, og det synes vi at vi har klart.

Etter en to måneder lang prosess for å avklare prinsesse Märtha Louises rolle i det norske kongehuset, ble det i går klart at hun slutter å representere kongehuset.

– Den beste løsningen i den situasjonen vi har nå

Hun beholder prinsessetittelen, men skal ikke lenger jobbe og være på oppdrag på vegne av kongehuset.

– Det er på en måte også synd, for hun har vært veldig flink til det, og jeg vet at mange hun har samarbeidet med, har satt stor pris på den innsatsen som hun har gjort med varme og engasjement. Så jeg er sikker på at det er mange som kommer til å savne henne i den rollen, sier kronprins Haakon.

– Likevel fant vi ut at dette var den beste løsningen i den situasjonen vi har nå.

Kronprinsen sier også at han er enig med kongen i beslutningen om at prinsesse Märtha Louise beholder prinsessetittelen.

Frem til nå har både kongeparet, kronprinsparet, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid jobbet for kongehuset. Nå er det en mindre å fordele arbeidsoppgavene på. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Utelukker ikke prinsesse-comeback

I kunngjøringen fra prinsessen og fra Kongehuset i går, var ordlyden at hun på det nåværende tidspunkt ikke skal utføre offisielle oppgaver for Kongehuset.

– Hva ligger i det? Kan hun gjøre comeback som representant for kongehuset?

– Det ligger i det at det vil vi ikke utelukke. Men nå er det vi har bestemt oss for, at hun skal slutte å representere kongehuset og ikke ha beskytterskapene sine, sier kronprinsen.

Ifølge kronprinsen vil ikke beslutningen endre noe på planene for prinsesse Ingrid Alexandra. Hennes prioritet er fortsatt skolegang og utdannelse og ikke økt representasjon for kongehuset.

Kronprinsen vil ikke fortelle detaljer fra prosessen, men sier:

– Jeg liker veldig godt å være sammen med familien. Jeg har det veldig bra når jeg er sammen med familien. Det inkluderer at jeg liker veldig godt å være sammen med Durek Verrett og med søsteren min.

– Så tenker jeg at det også er fint å si at vi tror jo litt forskjellig, og vi mener forskjellig, men det må kunne gå an å likevel like hverandre og være glad i hverandre.

Durek Verrett og Märtha Louise kom i forrige måned på åpningen av høstutstilling på kulturhuset i Ås, der prinsessens datter Maud Angelica Behn stiller ut sine egne malerier. Foto: Heiko Junge / NTB

– Så ikke hvordan det han sa kunne påvirke hvordan folk så på kongehuset

– Vi har kommet frem til en løsning som vi håper og tror vil gi større avstand mellom prinsessens aktivitet og kongehuset, sa kong Harald i går.

Kongeparet fortalte i går at prosessen hadde vært ledet av kronprins Haakon og hoffsjefen, og at den hadde brakt familien nærmere hverandre.

– Vi har fått stor forståelse for hverandre. Det er jo to kulturer som møtes. Jeg har følelsen av at Durek nå forstår mer av hva monarkiet og kongehuset står for i et land. Han sier i hvert fall at han har lært mye, sa dronning Sonja.

– Han trodde han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk ut over oss i det hele tatt, sa kongen.

Nå utdyper kronprinsen.

– Sånn jeg oppfattet kongen, var det at Durek Verrett ikke helt så at det han sa på helt andre kanaler i et annet land, kunne påvirke hvordan folk så på kongehuset i Norge. Så det er kanskje ikke så rart, for det var litt nytt for ham, sier kronprins Haakon.