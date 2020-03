Kronekursen har kollapset

Kronen har svekket seg nesten like mye mot euro, som allerede var det dyreste mot kronen noensinne.

– Det er en fullstendig kollaps. Krona svekker seg helt enormt. Når du trodde den ikke kunne svekke seg mer, svekker den seg ytterligere, sier Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets.

Mens dollaren har ligget i underkant av 12 kroner torsdag morgen, er euroen rundt 13.

– En svekkelse på 12–14 timer på nesten 1,50 kroner er svært sjelden kost, sier Bernhardsen.

Kronesvekkelsen er den største siden 1992.

Han sier kronen følger oljeprisen.

Samtidig som Saudi-Arabia varsler økende produksjon, gjør koronakrisen at det er lavere etterspørsel. Onsdag kom oljeprisen ned i 25 dollar fatet.

Vanskelig å vurdere fremtiden

Bernhardsen mener det ikke er alt som kan forklares rasjonelt heller.

– Her er nok likviditeten i markedet svak, slik at strømmene som går gjennom gir ekstra store utslag. Og det kan være element av at noen blir tvunget til å selge kroner, sier Bernhardsen.

– Hva tror du skjer med kronekursen nå fremover?

– Kronekursen har vært notorisk vanskelig å forutse i mer normale tider, og nå er det langt fra normale tider, så jeg skal ikke uttale meg om krona styrker eller svekker seg nå. Dette er utfordrende, sier Bernhardsen.

Magne Østnor, valutaanalytiker i DNB, tror i likhet med Bernhardsen at det er noen som har vært tvunget til å selge på grunn av problemer med kontantbeholdningen.

– Da blir man tvunget til å veksle på et ugunstig tidspunkt, sier Østnor.