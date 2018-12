– Det finnes hundrevis av selskaper i verden, som alle har sine bonusprogrammer. Norske myndigheter kan ikke kreve innsyn i alle disse, sier Erling Stausland, redaktør for reisenettstedet Final Call.

Fra nyttår blir det arbeidsgivers ansvar å rapportere og trekke skatt for private reiser, hotellopphold og andre goder ansatte har betalt med poeng opptjent i jobbsammenheng.

Tidligere var det opptil hver enkelt ansatt å rapportere inn fordelene på skattemeldinga.

Finansdepartementet oppfordrer næringslivet til å legge press på selskapene for at arbeidsgivere skal få innsyn i ansattes bonuspoeng.

– Skal arbeidsgiver leke detektiv?

Stausland sier det blir blir «håpløst» å skille mellom bonuspoeng kundene har opptjent på jobbreise og privat.

– Til syvende og sist må man stole på at den reisende oppgir det man ha reist. Skal arbeidsgiver leke detektiv for å finne ut hvordan du har reist i ferien din? Det blir også en urimelig byrde for arbeidsgiver.

Stausland frykter folk slutter å bruke bonusprogram hos norske selskaper som går med på å rapportere inn til arbeidsgivere.

Både Sas og Norwegian tilbyr sine kunder å samle bonuspoeng når kundene bestiller flyreiser. Poengene kan de senere løse ut i blant annet rimeligere reiser. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Komplekst

Knut Morten Johansen i Sas mener det fortsatt bør være den enkeltes ansvar å rapportere inn hva du tar ut av fordeler som følge av det jobben har betalt for. Foto: Astri Husø / NRK

SAS er ett av flere flyselskaper som tilbyr bonusprogrammer. De mener det er helt umulig å tilpasse seg særnorske regler, fordi deres bonusprogram er en del av et større internasjonalt system.

– Folk flyr over alt og med alle verdens flyselskaper, hoteller med sine program, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

Han mener det fortsatt bør være den enkeltes ansvar å rapportere inn hva du tar ut av fordeler som følge av det jobben har betalt for.

Johansen stiller spørsmål ved om Finansdepartementet har skjønt hvor komplekse bonussystemene er:

– Hva om du tjener poeng på ei jobbreise, og deretter skifter jobb, før du etter tre år bestemmer deg for å ta ut poenga. Hvor skal du da melde fra? spør Johansen.

I en epost til NRK svarer Norwegian kort: «Vi har ingenting å bidra med her. Det er arbeidsgiverne som pålegges å rapportere uttak av poeng, ikke flyselskapene».

– Vanskelig å skille

Thon Hotels tilbyr også sine kunder bonuspoeng. De mener et kontrollsystem vil være vanskelig å følge opp.

– Vårt bonuspoeng går til deg som privatperson. Vi kan ikke skille mellom om du tar ut dine private eller arbeidsgivers bonuspoeng ved et hotellopphold, sier Morten Thorvaldsen, konserndirektør i hotell- og Olav Thon-gruppen.

Han understreker at de likevel er behjelpelige med opplysninger dersom en arbeidsgiver ønsker informasjon om ansattes bonusopptjening.

– Kan dere ikke bare tilby bedriftsprofiler som ikke er private?

– Det har vi diskutert internt, men det er komplisert teknisk. En bonusordning er i utgangspunktet basert på et tillitsforhold arbeidsgiver og arbeidstaker, svarer Thorvaldsen.