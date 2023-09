Tirsdag 1. august var det en smilende Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum som fortalte at det skal opprettes politiutdanning i Alta.

Utdanningen, som i første omgang er et prøveprosjekt, starter i 2025 og har 24 studieplasser.

Målet er blant annet å rekruttere og beholde flere ansatte i Finnmark politidistrikt, særlig med samisk bakgrunn.

– Når du får en lokal politiutdanning, så er det større muligheter for at du får lokale ungdommer som søker, var noe av det Vedum sa.

Men ifølge forsker Henning Kaiser Klatran ved Politihøgskolen i Oslo er det ikke noe problem å rekruttere studenter fra Troms og Finnmark.

Forsker Henning Kaiser Klatran sier Politihøgskolen har god rekruttering fra Troms og Finnmark. Foto: NRK

– Min hovedinnvending til satsingen er at premisset ikke stemmer. Vi rekrutterer godt fra Troms og Finnmark og fra den samiske befolkningen, sier han.

God rekruttering

Opptaksrapporten til Politihøgskolen for 2022 viser at Troms og Finnmark er blant fylkene som har flest førsteprioritetssøkere, sett opp mot befolkningstall.

Fra 2018 til 2022 hadde også mellom 0,5 prosent og 2 prosent av de nye studentene samisk bakgrunn.

Dermed mener forskeren det er feil å hevde at Politihøgskolen ikke klarer å rekruttere studenter fra det nordligste fylket.

– Hvis det er vanskeligere å beholde politifolk i Finnmark politidistrikt enn andre steder, bør man heller sette inn andre tiltak. Jeg tror ikke flere studieplasser i Alta vil hjelpe på det, sier han.

Få med innvandrerbakgrunn

Klatran mener politiutdanningen har helt andre rekrutteringsutfordringer som burde vært tatt tak i.

– Politiet og politiutdanningen har et stort rekrutteringsproblem når det gjelder studenter med innvandrerbakgrunn, sier han.

Nye studenter med innvandrerbakgrunn – det vil si utenlandsfødte med to innvandrerforeldre, eller norskfødte med to innvandrerforeldre – utgjør 4,4 prosent, viser opptaksrapporten fra 2022.

Til sammenligning utgjør innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre nesten 20 prosent av befolkningen i Norge, ifølge SSB-tall.

– Hvis man virkelig ønsker å gjøre noe med rekrutteringsproblemene som Politihøgskolen og politiet har i dag, så er det dette regjeringen burde bruke ressurser på, sier han.

Trenger samiskkompetanse

Politiet i Finnmark er derimot glade for å få politiutdanning i Alta. Visepolitimester Trond Eirik Nilsen tror det kan motivere flere lokale til å søke politiutdanningen og rekruttere flere samisktalende.

– Vi har veldig mange funksjoner der vi skulle hatt samiskkompetanse, for eksempel på operasjonssentralen der vi tar imot nødmeldinger, sier han.

– Men når man ser på statistikken fra Politihøgskolen, ser det ut som en representativ andel av de nye studentene har samisk bakgrunn?

– Jeg tror det tallet er vanskelig å ta ut i hvor mange samisktalende man til syvende og sist utdanner hvert år. Jeg ser i alle fall på det vi klarer å rekruttere og beholde, og det gjenspeiler ikke at vi har kompetansen tilgjengelig, svarer han.

Gir ikke innsyn i innspill

Utdanningen skal starte i 2025. Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen skriver i en e-post at Politihøgskolen ser for seg at ansatte fra de tre campusene Oslo, Stavern og Bodø reiser opp til samlinger i Alta, og at øvrig undervisning foregår på nett.

– Vi arbeider med et mandat nå, både praktisk og faglig. Dette gir oss en mulighet for å utvikle politiutdanningen videre og prøve ut nye studieformer, skriver hun.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. Foto: Politihøgskolen

På spørsmål om etableringen i Alta var et ønske fra Politihøgskolen selv, skriver rektoren at politimesteren i Finnmark over lang tid har tatt til orde for politiutdanning der, og at regjeringen er opptatt av utdanning i hele landet.

– Politihøgskolen både mottar og gir innspill i dialog med direktoratet og departementet på en rekke ulike områder. Så også i denne saken, som også er knyttet til forberedelse av statsbudsjettet for 2024, står det.

– Vi kan ikke gi innsyn i konkrete innspill, siden budsjettprosesser er unntatt offentlighet, skriver hun videre.