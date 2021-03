Kritisk til Frp-lederens innblanding om strafferabatt for terrortiltalt IS-kvinne

Forsvareren til kvinnen, Nils Christian Nordhus, reagerer også.

– Dette er som kjent ikke en politisk rettssak, men en rettssak, sier Nordhus.

Hjemhentingen av den norsk-pakistanske kvinnen og hennes to barn fikk begeret til å renne over for Frp. Det førte til at de gikk ut av regjering.

Jensen: – Svært umusikalsk

I et intervju med NRK, like etter at tiltalen mot kvinnen var tatt ut, gikk hun ut mot statsadvokat Geir Evangers uttalelse om at det kan bli aktuelt med strafferabatt i saken. Kvinnen er tiltalt for terrordeltagelse, grunnet hennes ekteskap med tre IS-krigere i Syria.

– Jeg reagerer på at statsadvokaten tar til orde for strafferabatt, sa Siv Jensen.

Hun sa at det norske folk ville oppleve dette som «svært umusikalsk» og at «man misbruker begrepet strafferabatt» dersom man gir det til noen som er tiltalt for medvirkning til terrorisme.

– Jeg håper virkelig ikke det er tilfelle, sa Jensen.

Den norsk-pakistanske kvinnen risikerer opptil seks års fengsel dersom hun blir funnet skyldig i å ha deltatt i terrororganisasjonen IS. Hun erkjenner ikke straffskyld. Illustrasjon: Esther Maria Bjørneboe

Frp-lederen ønsker ikke «å gå i ytterligere polemikk»

Marius O. Dietrichson, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, mener Frp-lederen blander seg inn i noe hun ikke skal blande seg i.

– Det er galt, ukonstitusjonelt og i strid med vår forfatning om de to andre statsmaktene – storting eller regjering – skal mene noe om hvordan en sak som står for den tredje statsmakt – domstolen – skal behandles, sier Dietrichson til NRK.

Til det svarer Siv Jensen:

– Selvsagt vet jeg, som alle andre i Stortinget, at det er domstolen som avgjør straffesaker. Men det er Stortinget som er lovgivere, og min uttalelse kom før straffesaken begynte, sier Jensen.

– Jeg har ikke ønske om å gå i ytterligere polemikk med Dietrichson nå. Jeg skal likevel gledelig ta debatten om det generelle straffenivået og bruken av strafferabatt etter norsk rett på et senere tidspunkt, sier hun videre.

– Det er litt selvmotsigende

Tiltalen mot kvinnen baserer seg på kvinnens egen forklaring, har statsadvokaten opplyst, og hun kan derfor få strafferabatt. I året som har gått etter at hun ble hentet hjem til Norge har hun samarbeidet med politiet og PST og gitt 13 lange avhør.

Marius O. Dietrichson, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen. Foto: Advokatforeningen

– Jeg ønsker ikke å mene noe om Jensens uttalelser, sier statsadvokat Geir Evanger til NRK.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at det kan gis strafferabatt i alle straffesaker uavhengig av hvilket straffebud tiltalen omfatter, sier Evanger.

Det er vanlig å gi strafferabatt dersom den tiltalte bidrar til oppklaring av saken. Øvre strafferamme for det kvinnen er tiltalt for er 6 års fengsel.

Selv om Dietrichson mener det er galt av Siv Jensen å involvere seg i denne saken, ønsker han velkommen en debatt om strafferabatt.

– Jeg har respekt for at hun mener at straffen bør være streng i de tilfeller hvor det tiltalte er gjort er svært galt. Det har vi systemer for. Men det er litt selvmotsigende at det av samme grunn ikke skal gis strafferabatt. Strafferabatt gis fordi man er med på å oppklare saken, ta et oppgjør med det man har gjort, lette etterforskingen, og er med på å muliggjøre straffeforfølgningen mot seg selv, sier Dietrichson.