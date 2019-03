Kritiserer PR-bransjen: – Skaper inntrykk av politisk korrupsjon

– Det er svært beklagelig å se at deler av denne bransjen opererer på en slik måte at man får inntrykk av at forholdet mellom pengeinteresser og byråer og politikere blir så tett at det etterlater et inntrykk av at man bedriver politisk korrupsjon, sier Geelmuyden.

Han mener det sender ut feil signal at politikere og PR-folk stadig omgås privat, og reagerer blant annet på at First House-partnerne Sigbjørn Aanes og Ole Berget har tatt ferie for å hjelpe justisminister Tor Mikkel Wara.

DN skrev før helga at Aanes og Berget selv ba om å ta ut ferie for å «være sammen med en venn» i kjølvannet av siktelsen mot Waras samboer.

Aanes og Berget var rådgivere for statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) før de gikk ut av politikken. Wara kom fra First House da han ble justisminister i fjor.

Sigbjørn Aanes og Ole Berget da de var kommunikasjonssjefer for henholdsvis Høyre og Frp i 2013. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Skalkeskjul

Geelmuyden mener det ikke har noe å si at de har tatt fri fra jobbene sine.

– Det er det største skalkeskjulet jeg har sett siden Roma falt. Det hjelper ikke om du tar fri eller ikke, de skal jo tilbake på jobb, sier han.

Båndene mellom politikere og PR-bransjen er tema i dagens Politisk kvarter.

Når NRK kontakter adm.dir. Per Høiby i First House, svarer han følgende i en e-post:

«Det kan virke som om Hans Geelmuyden aldri gjør noen en tjeneste uten å forvente gjenytelse. Ekte vennskap er betingelsesløst. Det er også slik jeg oppfatter vennskapet mellom de tre tidligere kollegene.»

Per Høiby i First House. Foto: First House

– Ingen vanlige vennetjenester

Geelmuyden får imidlertid støtte av ordførerkandidat for Rødt i Stavanger, Mimir Kristianson.

– Dette dreier seg ikke om noen vanlige vennetjenester, de hjelper med profesjonell kommunikasjon og krisehåndtering. Da havner man i et forhold der vennetjenester ofte kan gå den andre veien. Det er veldig stor grunn til å rope varsko når PR-rådgivere.

PROBLEMATISK: Mimir Kristianson, ordførerkandidat for Rødt i Stavanger, mener vennetjenester mellom politikere og ansatte i PR-byråer er grunn til å rope varsko om. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Stortingsrepresentant for Frp Morten Wold, mener Mimir Kristianson ser spøkelser ved høylys dag.

– Det at to gode venner bruker fritiden sin på å hjelpe en person som står i en veldig krevende situasjon, ulønnet, det synes jeg ikke er problematisk. I dette tilfellet her synes jeg Kristiansson skyter over mål.

– Ja, Kristiansson, det må vel gå an å hjelpe venner selv om man jobber i PR-bransjen?

– Nei, det er noen ganger vennetjenester blir problematiske på grunn av interessekonfliktene de representerer i politikken. Jeg tviler ikke på at de hjelper Tor Mikkel Wara fordi de har et genuint vennskap, men spørsmålet er hvem de jobber for, og hvilke gjentjenester deres kunder kan forvente å få igjennom deres forhold til Wara.

– Brukes som kakepynt

Geelmuyden kritiserer også byrået Kruse Larsen, som ifølge DN har invitert til sommerfest for politikere i juni. Han ber politikere om å droppe festen.

– Skjønner de ikke at de svekker seg selv? Skjønner de ikke at de etterlater et inntrykk av at bransjen bruker korrupte metoder for å forsøke å påvirke? sier Geelmuyden.

Han påpeker at han ikke kritiserer bruken av politikere, men metodene i bransjen.

– Vi må kunne tilby noe mer enn bekjentskaper. Det er altså ikke på denne måten beslutningsprosessene fungerer, og politikere må ikke la seg misbruke som kakepynt for at kapitalinteressene skal vise hvilken makt og innflytelse de har, sier Geelmuyden.

Det var Kruse Larsen som holdt som var vertskap for festen der Ap-nestleder Hadia Tajik møtte DN-journalisten Kristian Skard i fjor.

– Når båndene blir så tette, når avhengighetene blir så mange og når pengeinteresser får lov til å styre tilsynelatende på denne måten, skaper det et inntrykk av at det er korrupsjonsliknende tilstander der man kan kjøpe seg makt med penger, sier Geelmuyden.

– Useriøst

Jan-Erik Larsen i Kruse Larsen. Foto: Trond Vestre / NRK

Daglig leder Jan-Erik Larsen i Kruse Larsen avviser at makt er en handelsvare som er til salgs.

– Politikere i Norge har høy integritet og er generelt veldig flinke til å passe på rollene sine. Vi har klare kjøreregler, gode karanteneregler, et våkent embetsverk og en kritisk og aktiv presse som følger med. Så det er et begrenset rom for politisk korrupsjon, sier han.

Larsen etterlyser generelt mer åpenhet, og mener alle burde hatt åpne kundelister. Han understreker også at sommerfesten er en sosial sammenkomst.

– Å si at jeg har noe som helst med korrupsjon å gjøre, er helt useriøst. Vårt arrangement er helt åpent, også for pressen, sier han.