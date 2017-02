Kritiserer oljefondet for å investere fossilt

I formiddag la Statens pensjonsfond utland fram et resultat på 2,7 prosent for 2016. Det vil si en avkastning på 447 milliarder kroner. Både Norges Bank, oljefondets sjef og økonomene er enige om at det er godt gjort i et turbulent år.

Men Framtiden i våre hender mener fondets investeringer går feil vei når det gjelder forholdet mellom fornybar og fossil energi, og er skuffet.

– Oljefondet fortsetter å investere i olje- og gassektoren som om den kommer til å vare inn i evigheten, sier Christoffer Ringnes Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender (FIVH) til NRK.

Mer fornybar energi

KRITISK: Christoffer R. Klyve i Framtiden i våre hender er skuffet over investeringene. Foto: Jon Skille Amundsen / Framtiden i våre hender

FIVH mener oljefondet burde økt investeringene i fornybar energi. I stedet viser en oversikt over de ti største fornybarselskapene, blant annet Vestas Wind Systems og First Solar, at eierandelen sank i fjor.

Samtidig kom det nye retningslinjer fra Stortinget i 2016 der målet er å trekke investeringene ut av selskaper som ødelegger klima og miljø.

– Det er spesielt alvorlig etter at Oljefondet ble pålagt av Stortinget å ta sterkere hensyn til klima, gjennom klimakriteriet som ble vedtatt i fjor, sier Klyve.

FIVH sier ingen selskaper foreløpig er utelukket som følge av dette kriteriet, og at årsaken er at det er for generelt formulert.

Kastet ut kull

Samtidig utelukket oljefondet i fjor 59 selskaper på bakgrunn av det mer spesifikke kullkriteriet.

– Vi har gjennomført dette på en måte som gjør at vi tror vi har fanget opp de fleste selskapene, sa oljefondets sjef Yngve Slyngstad da fondets årsrapport for 2016 ble lagt fram tirsdag.

Greenpeace er fornøyd med uttrekkene, men sier til NTB at oljefondet bruker for lang tid.

OPPSUMMERT: Se sjefen for oljefondet oppsummere tallene for 2016 på 30 sekunder. Du trenger javascript for å se video. OPPSUMMERT: Se sjefen for oljefondet oppsummere tallene for 2016 på 30 sekunder.

Vil investere i infrastruktur

Klyve peker nå på Stortinget, som til våren skal avgjøre om Statens pensjonsfond utland i framtiden skal få investere også i fornybar infrastruktur – ikke bare i aksjer og andre verdipapirer.

Det har også oljefondet selv sagt at de ønsker.

– Det gir en gyllen mulighet til også å kunne investere i selskaper som driver med solceller og vindkraft. Mange av disse er i dag ikke børsnotert, sier Klyve.

Les også: Oljefondet får lite igjen for miljøsatsing

– ​Følger retningslinjene

Norges Bank Investment Management som forvalter fondet, viser til at det er mandatet fra Finansdepartementet som avgjør hva de investerer i, og at målet er høyest mulig avkastning innenfor disse rammene.

Samtidig understreker de overfor NRK at klimaendringer et ett av tre fokusområder for fondet.

– Vi investerer ekstra i miljøteknologi gjennom våre miljørelaterte mandater. De hadde en markedsverdi på 63,7 milliarder kroner og var investert i 226 selskaper ved utgangen av 2016, opplyser fondet.

Investeringene hadde en avkastning på 12,4 prosent i 2016.