Kritiserer julehefte som harselerer med kongefamilien

– Nei, det blir nok «Knoll og Tott» på meg i år også, sier Per Egil Hegge, forfatter og journalist, som blant annet har skrevet biografi om kong Harald.

Han blar gjennom Se og Hørs julehefte «Jul på Skaugum» og sukker oppgitt.

En av tegningene viser kongefamilien, med tilhørende kjærester, som viser frem hva de har fått til jul:

Mens prinsesse Märtha Louise fniser henrykt over å ha fått ridepisk fra kjæresten, den selvutnevnte sjamanen Durek Verrett, står ikke jubelen akkurat i taket hos kronprins Haakon over nok en engel-figur fra søsteren.

Kong Harald er på sin side fremstilt mens han blar i en utgave av Playboy, tilsynelatende med bilder av modellkjæresten til Marius Borg Høiby.

I det samme juleheftet stiller kongen som aktmodell for dronning Sonja, og han har fått noen pjoltre for mye.

– Kong Harald naken i sofaen med kongekrone og en drueklase... Det kan ha noe med alder å gjøre, men dette appellerer lite til meg, sier Hegge.

– Respektløshet overfor monarken var utenkelig for bare en generasjon eller to siden.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Ondsinnet å tegne kongen naken

Kongen og kongefamilien har en rekke ganger blitt parodiert og vært gjenstand for satire, blant annet i NRKs satireserie «Monarkiet».

Hegge peker på at kong Harald selv er kjent for sin bruk av humor, men mener humoren i Se og Hørs julehefte blir for banal og respektløs.

– Kong Harald har ikke anlegg for ondsinnethet. Jeg tror nok at grensen mot det ondsinnede er nokså nær med dette heftet, sier Hegge.

– Hva er det du mener er ondsinnet?

REAGERER: Forfatter Per Egil Hegge synes kongen bør behandles med mer respekt. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Å tegne kongen naken. Det er kongen det er snakk om. Det er bra at vi kan gjøre narr av personer høyt på samfunnsstigen her i landet, men jeg synes ikke noe om dette. For oss som er gamle nok til å huske kong Haakon og 17. mai i 1940-årene, har nok kongen en litt annen stilling, svarer Hegge.

– Monarken er ikke hellig for meg, slik det sto i den gamle grunnloven, men litt mer respekt enn for en helt vanlig offentlig person, synes jeg man skal unne ham.

Han tror heller ikke kongen selv kommer til å trekke på smilebåndet av juleheftet.

– Da jeg holdt på med biografien om ham, sa han at han syntes det bare er morsomt når noen gjør narr av ham, men at det da må være med kvalitet. «Hvis det er dårlig, gidder jeg ikke å høre på det, men jeg blir ikke fornærmet.» Jeg ville bli forbauset hvis han plasserer dette heftet blant innertierne.

Synes konge-harselas er befriende

Skuespiller Anne Marie Ottersen, som blant annet har spilt i NRKs adventskalender «Amalies jul», er uenig med Hegge og ler godt av karikaturene.

– Jeg synes det er helt greit at det harseleres med kongen. Det er befriende og deilig at vi har muligheten til å gjøre det i dette landet. Jeg tror det kommer oss alle – også kongefamilien – til gode, sier Ottersen.

– Det er litt drøyt, men sånne satireverk må jo være litt drøye for å være morsomme. Det som er satt på spissen, er det offisielle bildet og det vi tror vi vet om disse personene.

BEFRIENDE OG DEILIG: Skuespiller Anne Marit Ottersen synes det bare er positivt at man kan harselere med både kongen og «Hvermannsen». Foto: Hanne Høyland / NRK

Se og Hør: – Balanserer på grensen

Ulf André Andersen, ansvarlig redaktør i Se og Hør, forteller at det var tegninger som ble for drøye og ble droppet før juleheftet gikk i trykken.

Han mener engasjement om kongefamilien bare er av det gode.

– Men må man ty til fyll for at kongehuset skal være relevant for folk?

– EN HYLLEST: – Det vi prøver på, er å le med kongefamilien, ikke av den, sier Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– I en tegneserie vil alltid ting bli satt på spissen og karikert. Man kan si at vi balanserer på grensen, men jeg synes vi holder oss innenfor. Å bli karikert er en ære, og dette er vår hyllest til kongefamilien.

En svevende sjaman Durek har fått en fremtredende plass i tegneserien.

Nettopp den selvutnevnte sjamanens inntog på Slottet og i den norske offentligheten, var avgjørende for at Se og Hør valgte å lage en tegneserie i år

– At det har kommet inn helt andre typer mennesker, krydrer det som har skjedd i kongefamilien. De har også søkt offentligheten og må regne med å bli litt harselert med, sier Andersen.

NRK har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet, som ikke ønsker å kommentere saken.