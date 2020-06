Kritiserer Equinor for USA-tapene

Equinors satsing i USA de siste 20 årene har gitt egenkapitaltap på godt over 200 milliarder kroner. I tillegg til de enorme tapene har Equinors USA-satsing fått oppmerksomhet for det som beskrives som en sløserikultur, slurv og svak internkontroll i Dagens Næringsliv.

Norge eier i dag 67 prosent av Equinor, et eierskap som Olje- og energidepartementet (OED) har ansvar for. Arbeiderpartiet og SV har stilt spørsmål om hva departementet har visst, og om noe i styringsdialogen har gått feil.

– OED har vært orientert om nedskrivningene på land på om lag ni milliarder dollar, departementet har også vært kjent med nedskrivningene i Mexicogolfen etter oljeprisen etter 2014. De eksakte tallene for virksomheten i USA har likevel ikke vært kjent, sier Bru.

Departementet ble kjent med det samlede tapet på 20,4 milliarder knyttet til virksomheten i USA gjennom selskapets årsrapport for 2019, etter medienes omtale av tapene.

– Informasjonen om det samlede tapet kunne etter departementets mening vært lettere tilgjengelig, noe selskapets ledelse er enig i. Jeg har klare forventninger til at selskapet følger opp dette, sier Bru til Stortinget onsdag.

Hadde ikke rapporter

Analytikere har sagt at USA-tapene har vært høyere enn de visste, og Finanstilsynet har etterlyst bedre rapportering fra USA. Equinor på sin side peker på at tapene vises årsrapporten for 2019 – riktignok i en fotnote på side 300.

– Jeg mener at disse utfordringene var av et så stort omfang at selskapet burde vist større åpenhet i dialogen med OED om virksomheten i USA, sier Bru.

Hun sier at selskapet etter eiermøter har sagt at de vil rapportere mer åpent om virksomheten i USA, gjennom å ha kvartalsvis rapportering fra virksomheten i landet. Selskapets styre og ledelse blir også møtt med forventninger om at de faktisk tar lærdom av saken.

Selskapet sier at de startet en omfattende ryddejobb i USA, etter at deres internkontroll i 2013 og 2014 kom med flere knallharde rapporter. Målet deres er å ta igjen mest mulig av den tapte egenkapitalen, og peker på at koronakrisen og oljepriskrigen har medført papirtap som kan reverseres.

– Departementet har ikke, og skulle ikke hatt, tilgang på selskapets interne revisjonsrapporter. OED får, som nevnt, samme informasjon som øvrige aksjeeiere, sier Bru.

TAP: Equinor har satset stort i USA, både offshore og på skiferolje på land. Dette bildet er fra Eagle Ford-feltet i Texas. Equinor har senere solgt seg ut av dette området. Foto: Mieko Mahi/AP/Statoil

Vil ha saken til kontrollkomiteen

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, sier han stiller seg bak kritikken fra statsråden.

– Det er viktig at selskapet forstår det alvoret som storsamfunnet og vi i Stortinget ser på denne saken med.

Han ønsker samtidig svar på hvorfor Equinor ikke gjorde som Finanstilsynet ba om i 2014, med kvartalsvis rapportering fra USA.

Saken bør inn til kontrollkomiteen, sier Kari Elisabeth Kaski, som er finanspolitisk talsperson i SV.

.– Det er viktig at Stortinget selv kan gå inn i hvordan eierstyringen har vært gjennomført, både de siste årene, men også lenger tilbake i tid, så lenge dette har pågått

Vil styrke eieroppfølgning

Målet med statens eierskap i selskapet er høyest mulig avkastning over tid, og etter 2014 har OED i eieroppfølgingen av Equinor vært særlig opptatt av utviklingen og nedskrivninger i selskapets landvirksomhet i USA, sier Bru.

– Både i kvartalsmøter med Equinor og departementet, selskapets resultatfremleggelser og i eiermøter med Olje- og energidepartementet, så har selskapets internasjonale virksomhet vært tema

For å styrke eieroppfølgingen utarbeidet Arctic Securities på oppdrag fra OED i 2015 en rapport om Equinors internasjonale virksomhet, herunder også USA.

– Rapporten viser blant annet av det var varierende lønnsomhet mellom ulike prosjekter i USA, og at prisen Equinor betalte var på linje med den prisen konkurrenter betalte. Rapporten er offentlig, og ble oversendt Stortinget i mai i år, sier Bru

Kalkun til 700.000 kroner

En kalkun til 700.000 kroner, fly fra Stavanger til Huston med bare førsteklasseseter og trailerlass med dokumenter selskapet har måttet gå gjennom i ettertid, trekkes frem som eksempler på sløseri og manglende internkontroll.

– Disse utfordringene har ikke vært kjent for OED, sier Bru, som sier at kulturen og tapene er to saker som må ses på adskilt.

Equinor har pekt på at de gjennom USA-satsingen gjorde oppkjøp av amerikanske selskaper, hvor det var en annen bedriftskultur og rutiner som de ikke kjente til fra Norge. Istedenfor å innføre egne kontrollrutiner, overlot de mye av denne jobben til amerikanerne.

Bru var i eiermøte med konsernsjef Eldar Sætre og styreleder Jon Erik Reinhardsen i mai, hvor hun har fått lovnader om at selskapet har ryddet opp. Etter møtet kom hun med en klar beskjed:

– Det er ikke sånn vi forventer at store norskeide selskaper skal operere.