Statsministeren skulle informerte Stortinget om nye koronatiltak, men det kom få nye tiltak.

Derimot kom det varsel om strengare tiltak, om ikkje smitta går ned.

Jonas Gahr Støre var lite nøgd med Solberg si tale.

– Eg er redd dette skapar meir forvirring enn tryggleik, meiner Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det var ei uavklart utgreiing. Ho seier det er ein svært alvorleg situasjon, men vil vente på for å sjå om det er nødvendig med nye tiltak framover, seier han.

Han kritiserte også at det ikkje blei avklart kva som skal til for å vite om me er på rett veg eller ikkje.

– Eg føreset at regjeringa har nær kontakt med Stortinget om dette framover, seier Støre.

Hald ordmengda nede

SV-leiar Audun Lysbakken meiner regjeringa brukar for mange ord i si krisehandtering at han fryktar det viktigaste forsvinn.

– Det kjem så mange ord, eg fryktar dei viktigaste forsvinn, seier SV-leiar Audun Lysbakken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Søndag talte Erna Solberg til nasjonen. Der varsla ho blant anna at det kom nye tiltak i dag. No held Solberg ei tale om at tiltaka kan kome seinare. Om eg kan tillate meg, så har eg eit lite kommunikasjonsråd til regjeringa, hald ordmengda nede. Ordmengda må haldast nede for å sikre at dei viktigaste orda kjem fram, sa Lysbakken på Stortingets talarstol i dag.

Overraska

Også Senterpartiet sin parlamentariske leiar Marit Arnstad kritiserte at statsministeren ikkje kome med nye nasjonale tiltak i Stortinget i dag.

– Eg må medgi at eg blei litt overraska. Her er det lite nytt. Alt statsministeren seier har me visst i lang tid. Konklusjonen er at me må vente på. Eg er overraska over det bråe behovet for å orientere stortinget, sa Marit Arnstad frå Stortingets talarstol.

– Her var det lite nytt, seier Marit Arnstad i Senterpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Solberg svara opposisjonen at ho har opplevd eit stort ønske om å kome med utgreiingar i Stortinget etter at Stortinget sin koronautvalet blei lagt ned.

– Eg meiner me hadde nokon å kunngjere i dag. Me har dei høgste smittetala sidan januar. Me har ei ujamn smittedeling i landet som gjer at me ikkje vel å lage store nasjonale tiltak no med ein gong. Men me har varsla kva nasjonale tiltak som kjem, sa Solberg i ein avsluttande kommentar etter utgreiinga.