Det hele begynte med at kirken reagerte på at ikke var planlagt noe religiøst bygg når Oslo skulle i gang med hovedstadens største byutviklingsprosjekt, Hovinbyen.

De inviterte andre inn og nå jobber kristne, muslimer og humanetikere sammen med å utvikle ideen om et felles bygg i Oslo. Og de første skissene til hvordan dette kan se ut er allerede laget.

Bønnerom i et bygg av teglstein, slik arkitekturstudent Ingrid Mathilde Steen-Chabert ser det for seg i ett av forslagene til livsynsåpent hus Arkitekturstudent Jan-Kenneth Tecson Andersens ide til hvordan et slikt bygg kan se ut. I denne modellen har kristne, muslimer og humanister hver sitt rom, men felles inngangsparti, kontor og andre fellesareal. Utsiden av bygget, slik Celine Montarou har sett det for seg. Hun ser for seg seks ulike bygg der humanister, kristne og muslimer har vært sitt hovedbygg og man deler de tre andre byggene med kontor, kjøkken og cafe. Ett felles fleksibelt bygg med mange små og større rom slik arkitekturstudent Markus Bengtsson ser det for seg. Bygget kan også huse aktiviteter som dans, terapi og yoga. Illustrasjon av hvordan ett av de sakrale rommene kan se ut på innsiden. Laget av arkitektstudent Hege Martine Socha Suyoto Wollan.

Arkitektstudentene som har laget skissene, har tatt utgangspunkt i en tomt i Hovinbyen der det i dag ligger en midlertidig svømmehall.

Et rom for tro og livssyn

Opprinnelig var planen å lage et flerreligiøst bygg. Noe Tale Pleym i Human-Etisk Forbund var veldig kritisk til:

- (...) for da inkluderer jo ikke det oss og alle andre som ikke tror på Gud. Så jeg er veldig glad for at vi er gått vekk ifra det.

Biskopen i Oslo, Kari Veiteberg er enige i at det må være et livssynsåpent bygg. Hensikten med det er at både troende og ikke-troende skal føle seg velkommen.

– Jeg er bare kjempeinspirert. Jeg tenker dette kan være et tegn. Hvis vi får til et rom eller flere rom for tros- og livssyn i byen vår, så viser vi veien for framtiden.

Senaid Kobilica i Muslimsk Dialognettverk, støtter også ideen:

– Det er definitivt kjempespennende.

House of One og Håpets katedral

Flere steder har lignende bygg. I Berlin i er man nå i ferd med å ferdigstille «House of One».

Det skal bli et fellesbygg for muslimer, kristne og jøder i den tyske hovedstaden. Formålet med bygget er å skape mer dialog og forståelse mellom ulike religioner og livssyn. Slik er planen for House of One i Berlin

I Fredrikstad er «Håpets katedral» laget med noe av det samme utgangspunktet. Den flerreligiøse katedralen er laget av plast fra havet og ble innviet av kronprinsesse Mette Marit i fjor sommer. Både muslimer, kristne, buddhister, hinduer, sikher og sjamaner har vært med i ulike seremonier i katedralen i Fredrikstad.

Mangler gode hus

Oslo har rikelig med kirker. Mange av de andre tros- og livssynssamfunnene mangler gode lokaler til bryllup, konfirmasjoner og begravelser. Det sier Tale Pleym i Human-Etisk Forbund:



– For oss så handler det jo spesifikt om seremonilokaler. Vi har voksende antall konfirmanter. Vi har flere konfirmanter enn kirken i Oslo.

Selv om det i utgangspunktet er kristne, muslimer og humanister som nå jobber med dette, er alle religioner og livssyn invitert inn.

Hvordan det vil se ut

Onsdag presenterte studenter ved Artiktekthøyskolen i Oslo sine ideer til hvordan et slikt bygg kan utformes. Styreleder i Muslimsk Dialognettverk, Senaid Kobilica, liker tanken bak skissene:

– Det som kjennetegner alle prestasjonene er ett tak. Det i seg selv sier veldig mye.

Langt fram

Om bygget noen gang kommer til å se dagens lys er for tidlig å si.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal vil ikke love noe nå, men skriver til NRK at han syns et er kult med initiativ for å styrke felleskap og mangfoldet i Oslo:

– Det er spennende å se ulike tros- og livssynssamfunn samles med et felles ønske om å bidra i utviklinga av byen vår. Jeg ser at det fortsatt pågår en spennende dialog mellom ulike tros- og livssynssamfunn om hva slags hus dette egentlig bør være, og følger den idéprosessen med stor interesse. Å bygge gudshus er ikke en kommunal oppgave.

Biskop Veiteberg håper politikerne nå kommer på banen:

– Så nå er det bare å heie på politikerne. For dette må-vi-få-til !

Kobilica i Muslimsk Dialognettverk er enig:

– Det vi trenger i en tid hvor polarisering er et kjempestort problem, er politisk vilje.

