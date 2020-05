Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under et glassmaleri av jomfru Maria leder imamen menigheten i bønn.

– Pandemien har gjort oss til ett samfunn. Krisen føyer mennesker sammen, sier Mohamed Taha Sabri, imam i moskeen Dar Assalam i Neukölln i Berlin.

Imamen leder fredagsbønnen i St. Martha lutherske kirke i Berlin. Foto: Reuters

I disse dager holder han fredagsbønnen for muslimene i St. Martha lutherske kirke. Den kristne menigheten har kommet den muslimske menigheten til unnsetning.

– Tegn på solidaritet

De får rett og slett ikke plass til alle i moskeen når byens innbyggere må holde avstand til hverandre.

Vanligvis er det hundrevis av mennesker i moskeen, særlig under fastemåneden ramadan. Nå er det bare plass til 50 av gangen.

Mohamed Taha Sabri er til vanlig imam i moskeen Dar Assalam i Berlin. Foto: Reuters

– Det er et godt tegn og det bringer glede under ramadan og glede midt i en krise. Dette er et fantastisk tegn på solidaritet i disse tider, sier imam Sabri.

Etter flere uker med stengte dører på grunn av koronaviruset, kunne tyske menigheter igjen åpne sine dører for tilbedelse 4. mai. Men i alle kirkerom, moskeer og templer må det være minst 1,5 meter avstand mellom dem som kommer inn.

– Det var en rar følelse på grunn av musikkinstrumentene og bildene, sier Samer Hamdoun som er kommet til kirken for å be.

– Men når du ser, og glemmer de små detaljene, så er dette også Guds hus.

Monika Matthias er pastor i St. Martha lutherske kirke i Berlin. Foto: Reuters

Pastor deltok

Selv kirkens pastor tok del i fredagsbønnen:

– Jeg holdt en tale på tysk. Og under bønnen kunne jeg bare si «ja, ja, ja», for vi har de samme bekymringene og vi vil gjerne lære av dere. Og det er vakkert å føle slik for hverandre, sier Monika Matthias til Reuters.

Matthias sier at det fortsatt er et åpent spørsmål om samarbeidet vil fortsette, men at hun tror det vil gi styrke i møte med hva enn som kommer, det at de har delt dette og nå kjenner hverandre bedre.