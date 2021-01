Kristine (17): – Eg er lei av å ikkje sjå vennane mine

Kristine har det som så mange andre tenåringar akkurat no.

Mesteparten av tida blir brukt på rommet framfor ein skjerm.

Helst skulle ho ha vore på skulen – i andreklasse på IB-programmet på Sandefjord vidaregåande skule. Men smitte etter jul gjer at skulen har hatt raudt nivå. Og sjølv om skulen prøvar å legge til rette for noko fysisk undervisning, så har Kristine stort sett vore heime.

– Eg er lei av heimeskule. Eg er lei av å ikkje sjå vennane mine. Eg er lei av å ikkje vite korleis reglane vil vere om ei veke og ikkje vite korleis ting vil vere framover. Eg er lei av mangelen på struktur i kvardagen, seier ho i ein video ho har sendt til NRK frå rommet sitt.

LEI: Kristine Vedvik Henriksen (17) i Sandefjord er ein av mange tusen norske ungdommar som er lei undervisning på digital heimeskule. Du trenger javascript for å se video. LEI: Kristine Vedvik Henriksen (17) i Sandefjord er ein av mange tusen norske ungdommar som er lei undervisning på digital heimeskule.

Opnar for meir

Kristine er ein av dei som har vore uheldig, seier rektor Harald Møller på Sandefjord vidaregåande skule til NRK. Elevar som går yrkesfag ved skulen har for eksempel fått meir klasseromsundervisning enn ho har fått.

– Læringsutbyttet blir mykje mindre enn det ville ha vore om vi var på skulen heile tida. Det er vanskelegare å be om hjelp, og det er lett å miste motivasjonen, meiner Kristine.

Går alt etter planen får ho dra på skulen onsdag denne veka. Men på sikt det kan bli meir heimeundervisning.

ENKLARE: Med regjeringas nye vedtak blir det enklare for skulane å bruke meir heimeundervisning, også i kommunar med gult smittenivå. Foto: Fredrik Hagen / NTB

For i går endra regjeringa reglane slik at skulane kan ta i bruk digital heimeundervisning oftare enn i dag. Også når smittetrykket er mindre – på såkalla gult nivå – kan skulane no ta i bruk digital undervisning.

– Det vil gjelde på skular der det over tid har vore utfordrande å organisere opplæringa på grunn av stort fråvær blant elevar og lærarar, sa kunnskapsminister Guri Melby.

Til no har Kristine hatt heimeskule når det er «raudt» smittenivå på skulen. I framtida kan det skje også når det ikkje er ein akutt smittesituasjon.

– Eg blir stressa og lei meg når eg høyrer at det kjem meir heimeundervisning, seier Kristine Vedvik Henriksen.

Rektor Harald Møller ved skulen hennar meiner endringa er fornuftig. Den vil for eksempel gjere at skulen kan ha digital undervisning i ein situasjon der ein lærar er i karantene, viser han til.

SV meiner det er siste utveg

Men det er mange som ropar varsku. Både FHI og Helsedirektoratet har åtvara mot endringa, og barneombod Inga Bejer Engh har sagt ho håpar Stortinget vil overprøve regjeringa.

– Det er å håpe at opposisjonen er like oppteken av barns opplæring som av alkoholservering, sa Engh til NRK i går.

Mona Fagerås i Sosialistisk Venstreparti meiner regjeringa må erkjenne at heimeskule ikkje er eit fullgodt tilbod til elevane.

– Å stengje skolar og fritidsaktivitetar for barn og unge må vere absolutt siste utveg, seier Fagerås.

SV er no i samtale med dei andre partia på raudgrøn side for å finne ut om dei kan få fleirtal for å avgrense bruken av heimeskule.

– Viss smitta i samfunnet er stor, og det er raudt nivå, forstår vi at skuletilbodet vert dårlegare. Men vi kan ikkje rokke ved elevars tilbod og gje lov til meir heimeskule når det berre er gult nivå. For å gje inntrykk av at heimeskule er eit fullgodt alternativ, det er berre tull, seier Fagerås.

SVs Mona Fagerås håper opposisjonen i Stortinget klarer å gjere om på regjeringas vedtak om meir heimeskule. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ho peiker blant anna på at tusenvis av elevar mista tilbodet om spesialundervisning då skolane stengt før sommaren i fjor. Samstundes er det ulikt kor godt foreldra evnar å følgje opp barna sine på heimeskule. Heimeskule er derfor ikkje pedagogisk forsvarleg, meiner Fagerås.

– Erfaringane frå i vår viser jo at det får alvorlege konsekvensar, særleg for dei sårbare barna. Så vi i SV vert alvorleg bekymra når vi ser at regjeringa gir moglegheit til meir heimeskule, seier Fagerås.

No krev ho at Melby kjem til Stortinget og gjer greie for planane for heimeundervisning framover.

Men neppe fleirtal for å stoppe dette

Men kunnskapspolitisk talsperson i Frp Roy Steffensen meiner tiltaka med heimeundervisning ikkje er urimelege.

Han seier Frp meiner klasseromsundervisning må vere hovudregelen, men at smittesituasjonen krev at tiltak på skulane må vurderast lokalt.

– Så lenge regjeringa legg opp til å skjerme sårbare barn, meiner vi at dette bør vere greitt, sjølv om det ikkje er ideelt, seier Steffensen.

Også Senterpartiet ser ut til å lande på at regelendringa frå regjeringa er grei. Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad viser til at det er ei sak med fleire dilemma, og seier kunnskapsministeren har gjort greitt greie for dette.

Det er derfor lite truleg at opposisjonspartia finn saman om eit vedtak for å avgrense heimeskule ytterlegare, sjølv om Arbeidarpartiet i likskap med SV er kritisk til ordninga.

KRITISK: Arbeidarpartiet meiner regjeringa må lytte meir til bekymringa frå barneombodet når det gjeld konsekvensane av heimeskule. Foto: Vidar Ruud / NTB

Arbeidarpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg er skeptisk til Melbys nye politikk for gult nivå.

– Det verkar som regjeringa set barns rett til utdanning opp mot slitne lærarar sitt ønskje om meir fleksibilitet. Det skaper unødvendig konflikt. Eg synest det er spesielt alvorleg når Barneombodet og faginstansar så tydeleg åtvarar mot dette, sa Tvedt Solberg til NRK i går.