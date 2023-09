Kristin Harila trapper ned på klatringen

I en tidligere versjon av saken skrev NRK at Kristin Harila gir seg med klatring. Dette er nå endret til at hun gir seg med den mest ekstreme utgaven av fjellklatring.

Harila, som kommer fra Vadsø i Finnmark, tok rekorden i juli da hun nådde toppen av K2, verdens nest høyeste fjell.

Til sammen brukte hun bare 92 dager på å bestige alle de 14 fjellene over 8000 meter.

REKORDHOLDER: Harila brukte sammen med sherpa Lama bare 92 dager på å bestige alle de 14 fjellene over 8000 meter Foto: Eivind Aabakken / NRK

Nå er hun imidlertid ferdig med den mest ekstreme formen for fjellklatring.

– Det er ikke det at jeg ikke skal på et fjell igjen, men jeg er ferdig med 8000-meterne, sier Harila til NRK.

Fri Flyt var først ute med saken.

Videre til nye prosjekt

Onsdag besøkte Kristin Harila (37) Alta for å holde foredrag på LINK-konferansen. Der avslørte hun også sin klatrefremtid for Kronstadposten.

– Det er mange andre ting i livet jeg har lyst til å gjøre, forteller hun til NRK.

Nå skal Harila holde foredrag, gi ut bok og lage film. Hun jobber også med andre prosjekter.

– Jeg holder på med andre prosjekter som gjør at jeg kommer til å være på fjellet, men på en annen måte enn å bestige 8000 meter på raskest mulig tid, sier hun.

Hun vil også bruke tiden fremover sammen med kjæresten og friluftsmannen Jens Kvernmo.

KJÆRESTER: Harila vil blant annet bruke tiden fremover med kjæresten Jens Kvernmo. Foto: Matias Myklebust / Field Productions

Fjellklatreren legger ikke skjul på at hun kommer til å savne ekspedisjonene hun har vært med på de siste årene:

– Jeg kommer til å savne miljøet og ekspedisjonsboblen som man kommer i.

Satte mange rekorder

For bare noen uker siden satte Harila mange rekorder, de fleste sammen med sherpa Lama.

Mens den forrige rekorden på å klatre alle 14 fjell i verden over 8000 meter var på seks måneder og seks dager, klarte Kristin og Lama dette på kun tre måneder og én dag.

– Teamet var ekstremt dyktig og jeg hadde en veldig, veldig bra sherpa – som deler rekorden med meg. Han var ekstremt bra å klarte sammen med, det må jeg bare si, forteller Kristin.

Rekordbestigningene ga likevel en bismak for Harila, da en 27 år gammel pakistansk klatreren mistet livet mens de var på vei opp K2.

Harila og teamet hennes ble i ettertid beskyldt for å ha forlatt klatreren hjelpeløs.

FORNØYD: Harila er fornøyd med egen prestasjon når hun nå legger de mest ekstreme klatreturene på hylla. Foto: NTB

Harila forteller at man må være veldig motivert for å gjennomføre slike turer, for de krever «ekstremt mye».

– Det er ikke bare den fysiske utfordringen, men man må skaffe penger og man må være lenge borte, sier hun.

Den ambisiøse fjellklatreren fra Finnmark har besteget de 14 toppene over 8000 meter to ganger. Altså har hun 28 turer under beltet når hun nå gir seg.

– Det er ikke mange i verden som har mer enn 28 turer, så det sir jeg meg veldig fornøyd med, sier Harila.