I rettssaken som gikk i Oslo tingrett, erkjente Kristian Valen de faktiske forhold, men nektet straffskyld.

Valen ble likevel dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 263 – som gjelder trusler, straffelovens paragraf 156, annet ledd – som gjelder hindring av offentlig tjenestemann, samt straffelovens paragraf 189, bokstav c – som gjelder ulovlig bevæpning med våpenetterligning på offentlig sted.

Dommen ble anket til lagmannsretten. ​ Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, subsidiært lovanvendelsen for det første av to tiltalepunkter, samt straffeutmålingen og saksomkostningsavgjørelsen.

Torsdag har Borgarting lagmannsrett besluttet at Kristian Valens sak skal behandles på nytt i lagmannsretten.

«Beslutningen er enstemmig. Anken henvises til ankeforhandling», skriver Borgarting lagmannsrett i beslutningsdokumentet. Tidspunktet for ankeforhandlingen er foreløpig ikke avklart.

Dømt for trussel

Bakgrunnen for trusseltiltalen er at Valen i februar 2016 la ut et Facebook-innlegg med bilde av to politibetjenter som hadde vært hjemme hos Valen samme dag.

«10.000 kroner til de som kjenner og vet hvor disse politifolkene bor!», skrev Valen på sin offentlige Facebook-side, som har over 90.000 følgere. I en kommentar under innlegget skrev Valen også «neste gang tror eg de vil angre».

Det er ikke første gang Valen har vært i politiets søkelys. I 2007 vedtok han et forelegg på 10.000 kroner etter at politiet hadde funnet flere våpen med ulovlig pistolgrep i leiligheten hans.

– Påvirker ikke MGP-deltagelse

Kristian Valen er en av ti artister som ønsker å representere Norge i Eurovision Song Contest i 2017.

– Vi forholder oss til Kristian Valen som artist. Denne saken, som fortsatt er pågående, er et personlig anliggende og vil ikke påvirke hans deltagelse i Melodi Grand Prix, sier MGP-prosjektleder Stig Karlsen til NRK.