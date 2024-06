– Jobben som Nobeldirektør er mangfoldig, så det å både kunne svinge en hammer og skrive en god faglig tekst, kommer nok godt med i denne jobben, sier Harpviken.

Onsdag ble det klart at den tidligere direktøren og forskeren, Kristian Berg Harpviken (62), tar over, som ny direktør for Det norske Nobelinstitutt.

– Vi er inne i en tid preget av konflikt, og det er ikke nødvendigvis like lett å finne de gode formålene i den tida vi er inne i, svarer Harpviken på spørsmål om hva som vil bli mest krevende med stillingen.

– Det betyr kanskje nettopp derfor at jobben er viktigere enn noensinne, følger han opp.

NYTT KONTOR: Harpviken vil få et viktig ansvar med å utarbeide faktagrunnlag. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Drømmejobben

Som direktør for Nobelinstituttet får Harpviken spesielt tre hovedoppgaver.

Blant annet som viktig rådgiver for Nobel-komiteen, som deler ut Nobels fredspris.

Nobeldirektørens hovedoppgaver Ekspander/minimer faktaboks Lede det faglige utredningsarbeidet og fungere som sekretær for Nobelkomiteen i dens arbeid med å avgjøre hvem som skal tildeles Nobels fredspris.

Være ansvarlig for instituttets mange arrangementer under Nobeluken i desember.

Lede det faglige, økonomiske og administrative arbeidet ved instituttet, og sikre at alle enheter fungerer godt sammen. Kilde: Stillingens stillingsannonse.

– Jeg har arbeidet med fred hele livet, så for meg er dette drømmejobben, forteller Harpviken.

– Nobelkomiteen skal hvert år dele ut fredsprisen til den eller de som har gjort mest for å fremme fred. Jeg kan ikke se for meg noe mer meningsfullt enn å bidra til et kunnskapsgrunnlag for den beslutningen, sier han videre.

Harpviken tar over jobben etter professor Olav Njølstad, som går av med pensjon.

ÆREFULLT OPPDRAG: Sammen med Nobelkomiteens leder, Jørgen Watne Frydnes, ser Harpviken på rekka av prisvinnere. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Lang erfaring med fredsarbeid

Ifølge en pressemelding fra Nobelinstituttet har Harpviken, som har sine røtter fra Hedemarken, en bred CV.

I tillegg til å være utdannet sosiolog har Harpviken gartnerutdanning og har jobbet på familiens gård i mange år.

Siden det har den nyutnevnte direktøren hatt en lang karriere innen fredsarbeid, forskning og ledelse på høyt nivå.

Blant annet som direktør for Institutt for fredsforskning, mellom 2009 og 2017.

Harpviken er spesielt kjent for sin kompetanse på Afghanistan. Han har blant annet ledet den norske Afghanistankomiteens landkontor.

Stor tillit fra komiteen

Også Jørgen Watne Frydnes, som leder Nobelkomiteen, mener Harpviken blir en god direktør for instituttet.

– Harpviken vil bli en svært viktig bidragsyter for å videreføre arven etter Alfred Nobel og ta Nobelprisen inn i en ny tid, sier Frydnes.