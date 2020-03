Kriserammet bilbransje trygler om hjelp

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De økonomiske konsekvensene koronaviruset vil få for samfunnet er høyst usikre. Men bilbransjen er blant dem som nå kjenner på hvor alvorlig situasjonen er.

Riktignok er vi et lite land i en bransje som lønner hele 14 millioner personer bare i Europa. Men i Norge er likevel 40.000 arbeidsplasser og en årlig omsetning på 250 milliarder kroner knyttet til bilbransjen.

Og stillstanden i økonomien gjør at Bilimportørenes Landsforening tegner et dystert bilde av situasjonen.

Nybilsalget ligger på ca. 30–40 prosent av det normale.

Bruktbilsalget er noe bedre, men er også betydelig ned.

Service- og verkstedmarkedet ligger på 60–70 prosent av det normale og faller daglig.

Konsekvensene er nå at de aller fleste bilimportørene har varslet permitteringer – og de fleste har også gjennomført det, ifølge direktør Erik Andresen.

– Nå ser vi at omsetningen synker fra dag til dag. Det er ille om dagen, og det kniper til på alle kanter, sier han til NRK.

Erik Andersen i Bilimportørenes Landsforening ber om tiltak fra regjeringen for å berge bilbransjen. Foto: Bilimportørens landsforbund

På sikt frykter de at en økende arbeidsledighet og en økonomisk nedgangskonjunktur vil redusere bilsalget kraftig gjennom hele 2020. Derfor har bilimportørene nå sendt brev til finansminister Jan Tore Sanner (H) og bedt om at en rekke konkrete tiltak gjennomføres for å berge bransjen.

Stengte fabrikker

Men bransjen er under skyts fra flere hold. I tillegg til at kundene er tilbakeholdne, vil en rekordhøy pris på euroen føre til høyere dele- og nybilpriser for norske forbrukere. På toppen av dette har de fleste bilprodusentene i verden valgt å stenge ned eller kraftig redusere produksjonen for å begrense koronasmitten.

Ingen vet når produksjonen kan gå for fullt igjen, og dette vil sannsynligvis føre til forsinkelser i leveringen til kunden.

– Om du skal bestille ny bil fra fabrikk nå kan det være vanskelig å si når den blir produsert. Man vet ikke om fabrikkene blir stengt lenge, og det avhenger av hvilket land de ligger i. Det er vanskelig å svare på i dag, sier Andresen.

Han mener også at en prisøkning er veldig sannsynlig på grunn av eurokursen.

– Den ligger langt over de nivåene vi så for bare et halvt år siden, så bilselgerne har nok et stort behov for å ta inn dette i kalkylen. Da vil det bli til dels ganske kraftige prisøkninger, vil jeg tro, sier Andresen.

Prisøkning og forsinket levering – i tillegg til at mange kunder har mindre å rutte med – vil også kunne føre til at mange ønsker å kansellere allerede inngåtte kontrakter.

– Det kan jo skje, men da kan man forsøkte å finne fornuftige løsninger, som betalingsutsettelser, slik at man beholder kunden.

Norges Automobil-Forbund (NAF) har utarbeidet denne guiden for hva som er dine rettigheter som kunde dersom bilen du har bestilt blir forsinket eller dyrere i pris. Standardkontrakten sier at selger kan øke prisen med inntil 6 prosent uten at du som kunde har rett til å heve avtalen – med mindre det er en avtalt leveringstid på over et halvt år.

Permitteringer

Norges største bilkonsern, Møller Mobility Group, har nå valgt å permittere 750 ansatte. Også hos Importøren Bertel O. Steen (som tar inn personbilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS og Opel) er permitteringer iverksatt.

– Vi har forholdsvis godt med oppdrag på de fleste av verkstedene våre, mens vi merker en nedgang på nybilsalg etter at koronatiltakene ble innført, skriver kommunikasjonsdirektør Anders Rikter i Bertel O. Steen i en e-post til NRK.

Han skriver at det er for tidlig å si om det blir prisjusteringer.

– Situasjonen er den at flere bilprodusenter i Europa har innført en midlertidig pause i produksjonen ved sine fabrikker. Hvilke konsekvenser dette får for leveringstidspunkt avhenger av hvor lang produksjonsstansen viser seg å bli.

Bertel O. Steen har fått inn mange forhåndsordrer for 2020 på elbil-modeller som Mercedes-Benz EQC, Peugeot e-208 og e-2008, samt Kia e-Niro.

– Frykter dere at kunder avbestiller dersom leveransene utsettes og priser økes?

– Vi har hatt dialog med veldig mange av de kundene som har bestilt bil og bortimot alle bekrefter at de fortsatt skal ha bilen. Noen avbestillinger har det også vært. Samtidig er det klart at hvis denne krisen blir langvarig og enda verre enn den er i dag, så risikerer vi at antall avbestillinger kan øke om folk får svekket økonomi.

Også Norges Bilbransjeforbund, som organiserer dem som selger og reparerer biler, forteller om tøffe tilstander.

– Det er superalvorlig, og det er ekstremt krevende tider, som de fleste i næringslivet merker, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland.

– Vi er helt avhengige av kunder. Og hvis kunder ikke kommer, så er vi ikke i stand til å betale lønn. Nesten alle våre medlemmer har sendt permitteringsvarsler og er klare til å trykke på knappen raskt. 10–15 prosent er allerede permittert, og vi antar at det stiger veldig raskt om ikke noe skjer,

Han ber folk om å fortsette å ta bilen sin på service og verksted, eller kjøpe brukte eller nye biler.

– De som har mulighet må være med på en dugnad for å sørge for at flest mulig kan beholde arbeidsplassene sine. Det gjelder ikke bare oss, det gjelder å benytte seg av snekkere og rørleggere også, sier Steinsland.