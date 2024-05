Krisemøte i Eurovision-leiren – Alessandra trekker seg

Kilder bekrefter til NRK at det skal pågå et krisemøte i Eurovision-leiren etter at flere land dukket ikke opp i flaggparaden under sceneprøven, som går i Malmö akkurat nå.

Sveits, Hellas, og Irland tok ikke del i flaggparaden.

Irland har heller ikke møtt opp til prøvene lørdag.

Årsaken er ennå uklar.

Fjorårets MGP-vinner, Alessandra Mele, skulle etter planen dele ut Norges poeng under Eurovision-finalen, men har nå valgt å trekke seg.

Grunnen er den betente situasjonen som følger musikkshowet i Malmö i år.

NRKs kanalvert Ingrid Heljesen tar over for Mele i stedet.